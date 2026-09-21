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        Haberler Gündem Başakşehir’de komşu esnaflar arasındaki tartışmada iki kişi vuruldu

        Başakşehir’de komşu esnaflar arasındaki tartışmada iki kişi vuruldu

        İstanbul Başakşehir'de üst kattan alt kata akan su nedeniyle başlayan tartışmada M.G., iki kişiyi tabancayla yaraladı; saldırgan daha sonra darbedilerek ağır yaralandı

        Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü

        İstanbul’un Başakşehir ilçesinde komşu esnaflar arasında üst kattan alt kata akan su nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre M.G. (51), tartıştığı S.A. (64) ile M.A.’ya (58) tabancayla ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından M.A.’nın M.G.’nin elindeki silahı aldığı, ardından İ.A. (42) ile birlikte M.G.’yi darp ettiği belirlendi.

        TELEFONDA BAŞLAYAN SU TARTIŞMASI

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, bugün saat 14.45 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, tarafların Fatih’te bulunan iş yerlerinde komşu oldukları tespit edildi. İddiaya göre, üst kattaki iş yerinden alt kata su akması nedeniyle taraflar arasında telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı.

        BAŞAKŞEHİR’DE BULUŞUP KAVGA ETTİLER

        Telefonla başlayan tartışmanın ardından taraflar Başakşehir’de buluştu. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin tespitlerine göre M.G., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla S.A. ve M.A.’ya ateş etti.

        Silahlı saldırının ardından M.A.’nın M.G.’nin elindeki tabancayı aldığı, daha sonra İ.A. ile birlikte M.G.’yi darbettiği belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Silahla yaralanan S.A. ve M.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, darbedilen M.G.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Polis ekipleri olay yerinde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Başakşehir
        #Silahlı kavga
        #haberler
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