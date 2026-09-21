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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti Avrupa basınında manşetleri süsledi!

        Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti Avrupa basınında manşetleri süsledi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u evinde 8-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basınının dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerin tarihi galibiyeti Avrupa'da manşetleri süsledi.

        Giriş: 21 Eylül 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında tarihi bir skor ortaya çıktı. Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.

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        Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte Süper Lig'de en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu. Fenerbahçe'de gollerin 4'ünü Vedat Muriqi, 2'sini Mason Greenwood ve 1'er tanesini Matteo Guendouzi ile İrfan Can Kahveci kaydetti.

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        Tarihe geçen 8-0'lık Fenerbahçe galibiyeti, Avrupa basınının da dikkatinden kaçmadı.

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        "TARİHİNİN EN BÜYÜK GALİBİYETİNİ ALDI"

        Mundo Deportivo (İspanya): Fenerbahçe'nin tarihi 8-0'lık zaferinde Muriqi dört, Greenwood ise iki gol attı

        Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla yenerek tarihinin en büyük galibiyetine imza attı. Futbolumuzun son yıllarda gördüğü en büyük oyunculardan biri olan 32 yaşındaki Vedat Muriqi'nin başrolde olduğu bir zafer. Eski Mallorca forveti dört gol atarak, yeni kulübünde bu korsanın neler yapabileceğini gösterdi.

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        "MURIQI, O ANA DENK ÇOKTAN 4 GOL ATMIŞ"

        Tuttomercatoweb (İtalya): Fenerbahçe'den Eyüpspor'a 8 gol: Muriqi'den 4 gol, Guendouzi de golünü attı

        Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0'lık bir galibiyet elde etti. Lukaku maça yine yedek kulübesinde başladı ve 69. dakikada Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak Muriqi o ana dek çoktan dört gol atmış ve takımın as santrforu olma konumunu bir kez daha perçinlemişti.

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        "MURIQI TÜM POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYDU"

        Marca (İspanya): Muriqi 8-0'lık ezici galibiyette dört gol attı

        İsmail Kartal'ın istifa tehdidinin ardından Fenerbahçe için zorlu birkaç hafta geçti. Ancak Muriqi, Eyüspor karşısında alınan 8-0'lık farklı galibiyette dört gol atarak tüm potansiyelini ortaya koydu ve üç maçlık aradan sonra tekrar galibiyet serisine dönmelerini sağladı.

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        "GREENWOOD, BİR KEZ DAHA KENDİNİ KANITLADI"

        Foot Mercato (Fransa): Fenerbahçe, muhteşem Greenwood'la Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti

        Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0'lık skorla ezici bir şekilde mağlup etti. Bu yaz transfer edilen Greenwood da bu ezici zaferde önemini bir kez daha kanıtladı; iki gol attı ve Kahveci'ye bir asist yaptı. Türkiye'ye geldiğinden beri adından söz ettirmeye başlayan İngiliz oyuncu, takımının muhteşem geri dönüşüne katkıda bulundu.

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        "F.BAHÇE HARİKA BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

        L'Equipe (Fransa): Muriqi'nin dört golü, Greenwood'un iki golü ve Guendouzi'nin bir golüyle Fenerbahçe muhteşem bir performansla tekrar çıkış yakaladı

        Fenerbahçe, üç maçlık galibiyetsiz serinin ardından Pazar günü ligde Eyüpspor'a karşı (8-0) muhteşem bir performans sergileyerek ve yıldız oyuncularının da katkısıyla harika bir geri dönüş yaptı.

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        "TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRMEYE BAŞLADILAR"

        AS (İspanya): Muriqi coştu: dört gol!

        Fenerbahçe, beş maçın ardından sadece yedi puan toplayarak ve teknik direktörünün istifası yönetim kurulu tarafından reddedilerek korkunç bir dönemden geçiyordu. Ancak bu Pazar günü Muriqi'nin dört golüyle Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup ederek tünelin ucundaki ışığı görmeye başladılar.

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        "MURIQI PARLADI: F.BAHÇE, EYÜPSPOR'U EZDİ"

        Liga Blatt (Almanya): 8-0! Muriqi dört golle parladı: Fenerbahçe, Eyüpspor'u ezdi!

        Çalkantılı birkaç haftanın ardından Fenerbahçe, tamamen ezilmiş ve bunalmış Eyüpspor'u 8-0 yenerek etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Gol şöleninde dört gol atan Vedat Muriqi öne çıktı.

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        "F.BAHÇE EYÜPSPOR'A ACIMASIZCA DAVRANDI"

        A Bola (Portekiz): Sekiz gol! Fenerbahçe yıkıcı bir performans sergiliyor

        Fenerbahçe, Eyüpspor'a acımasızca davranarak 8-0'lık bir hezimet yaşattı. Nelson Semedo'nun ilk 11'de yer aldığı İstanbul ekibi, mutlak bir üstünlük sergilediği maçta, ilk yarıda her şeyi neredeyse garantiye aldı ve ikinci yarıyı da sadece gol artışına dönüştürdü; Vedat Muriqi ise dört golle başrolü üstlendi.

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        "MURIQI HARİKA BİR ŞOV SUNDU"

        Periskopi (Kosova): 55 dakikada dört gol; Muriqi, Eyüpspor'u adeta tek başına yıktı

        Vedat Muriqi, Eyüpspor karşısında elde edilen 8-0'lık muhteşem galibiyette dört gol atarak Fenerbahçe taraftarlarına harika bir şov sundu.

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        #fenerbahçe
        #Eyüpspor
        #Vedat Muriqi
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