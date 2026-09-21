"MURIQI, O ANA DENK ÇOKTAN 4 GOL ATMIŞ"

Tuttomercatoweb (İtalya): Fenerbahçe'den Eyüpspor'a 8 gol: Muriqi'den 4 gol, Guendouzi de golünü attı

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında 8-0'lık bir galibiyet elde etti. Lukaku maça yine yedek kulübesinde başladı ve 69. dakikada Muriqi'nin yerine oyuna dahil oldu. Ancak Muriqi o ana dek çoktan dört gol atmış ve takımın as santrforu olma konumunu bir kez daha perçinlemişti.