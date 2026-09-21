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        İstanbul için sağanak uyarısı

        Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde salı sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kuvvetlenmesiyle birlikte, hâlihazırda 26-28 °C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 °C azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, bununla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Salı akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması beklenirken Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle, çarşamba akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde görülebilecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        İstanbul için sağanak uyarısı

        AKOM, yarın sabahtan itibaren İstanbul’da şiddetli yağışların beklendiğini, sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceğini duyurdu. Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin geniş bir kesiminde görülecek kuvvetli sağanak yağış akşam 20.00 sıralarında etkisini artıracak. Yağışın Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram metrekare aralığında görülebileceği tahmin ediliyor.

        Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM hafta boyunca sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, İstanbul’da salı gününden itibaren yağmurun etkili olacağını duyurdu. Marmara Bölgesi genelinde etkili olacak serin ve yağışlı havayla birlikte yarın sabah saatlerinden (09.00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte hâlihazırda 26-28 ℃ aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8℃ birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışlar çarşamba akşam saatlerine (17.00) kadar İstanbul’u kuvvetli yağış geçişleri ile etkisi altına alacak.

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        AKOM’un değerlendirmelerine göre; Karadeniz’in nemli havasını bölgeye taşıyan poyrazdan dolayı nem miktarının özellikle maksimum seviyelere çıktığı şu günlerde; atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak olması nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Vatandaşların ise ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul hava durumu
        #sağanak yağış
        #AKOM
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