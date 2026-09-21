Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan açıklama

Levent İnanır sözlerine şöyle devam etti: Bir diğer konu ise dayım Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili sözlerimdir. Kendisine "bilinçsiz" demek ne benim ne de bir başkasının haddine değildir. Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğiydi. Beynine üç kez pıhtı attığı ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönemde hepimiz çok zor ve üzücü günler yaşadık. Yaşadığımız bu sürecin ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık mesela... Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir. Önümüzde hukuki bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diliyorum. Hakkımda geçmişte yapılan ve gelecekte yapılabilecek açıklamalar ve iddialarla ilgili tüm hukuki haklarım saklıdır. Kamuoyuna saygılarımla.