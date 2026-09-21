Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan açıklama
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Levent İnanır, kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili konuştu. Eski eşi Neslihan Acar'a şiddet uyguladığı iddiasını reddeden İnanır, ayrıca neden dayısının soyadını kullandığını açıkladı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. İnanır’ın geçtiğimiz hafta perşembe günü vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.
"İRADE SORUNU VARDI"
Beykoz Adliyesi'nde sanatçının ağabeyi, yeğenleri ve Levent İnanır hazır bulundu. Açıklama yapan avukat Hikmet Altun Kalem, "28 mirasçı var" dedi. Levent İnanır, "Adres değişikliği ve tatilde olanlar var. Bize katılmama sebebi değil bu durum... Herkes onun yeğeni, tamamlanacaktır. 17 Aralık'ta katılım sağlanacak. Bulunmayanı da bulacağız. Dayımıza son görevimiz olacak. Vekalet vermeleri gerekir. Bazılarına tebligat ulaşmamış çünkü... Türkiye'nin hukuku Allah'ın adaleti var" ifadelerini kullandı. Levent İnanır, "2018'den beri bu süreç devam ediyor. Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu" diye konuştu. Levent İnanır, dayısının vasiyetini üç kere değiştirmesi hakkında, "O da soru işareti... 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu?" açıklamasını yaptı.
"HER ŞEYİ JÜLİDE KURAL'A DEVRETMİŞ"
Levent İnanır, sonrasında yaptığı açıklamada ise “Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural’a devretmiş. Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız" dedi.
ESKİ EŞİNDEN SERT TEPKİ
Levent İnanır'ın bu açıklamalarının ardından, eski eşi Neslihan Acar'dan çok sert bir tepki geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.
"TEHDİT EDİYOR"
Neslihan Acar sonrasında eski eşi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Acar, Levent İnanır’ın 14 yıl önce kendisini darp ettiği fotoğrafla tehdit ettiğini söyledi.
"ŞİDDET İDDİASINI REDDEDİYORUM"
Tüm bu yaşananların ardından Levent İnanır açıklama yaptı. Şiddet iddiaları hakkında İnanır, "Günlerdir hakkımda çıkan haberler ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle, bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım. Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır" dedi.
"SOYADINI DAYIM KULLANMAMI İSTEDİ"
Levent İnanır, gerçek soyadı olan 'Arıca'yı neden kullanmadığını da anlattı: "Neden İnanır soyadını kullanıyor?" şeklindeki tartışmalara da açıklık getirmek istiyorum. Rahmetli dayım Kadir İnanır'ın çocuğu yoktu. Ben 11 yaşındayken beni yanına aldı. "Levent'i ben yetiştireyim, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun" diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık. Bana hayata dair bildiğim pek çok şeyi o öğretti. İnanır soyadını kullanmamı da kendisi istedi. Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim.
Levent İnanır sözlerine şöyle devam etti: Bir diğer konu ise dayım Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili sözlerimdir. Kendisine "bilinçsiz" demek ne benim ne de bir başkasının haddine değildir. Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğiydi. Beynine üç kez pıhtı attığı ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönemde hepimiz çok zor ve üzücü günler yaşadık. Yaşadığımız bu sürecin ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık mesela... Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir. Önümüzde hukuki bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diliyorum. Hakkımda geçmişte yapılan ve gelecekte yapılabilecek açıklamalar ve iddialarla ilgili tüm hukuki haklarım saklıdır. Kamuoyuna saygılarımla.