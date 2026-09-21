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        Haberler Gündem Diyarbakır Yenişehir’de çıkan silahlı tartışmada üç kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır Yenişehir’de çıkan silahlı tartışmada üç kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:23 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da alacak kavgası: 3 ölü

        Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralılardan 2’sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan üçüncü kişi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

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        #Diyarbakır kavga
        #alacak kavgası
        #haberler
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