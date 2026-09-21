"Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
Giriş: 21 Eylül 2026 - 16:27 Güncelleme:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, savcılıkta ifade verecek.
İHA'daki habere göre; Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde, 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, 'bilgi sahibi' sıfatıyla Silivri Adliyesi'nde savcılıkta ifade verecek.
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