Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur açıklaması

"KENDİSİNE ASLA SEMPATİYLE BAKAMIYORUM"

Kullanıcı paylaşımında, "Merve'den dolayı kendisine asla sempatiyle bakamıyorum, asla şarkılarını dinlemiyorum. Merve'nin çok ağır şeyler yaşadığına kalben inanıyorum. Bu yüzden Murat'ın mutluluğu şurada tüm kadınlara batıyor ve çok da geçici geliyor diye düşünüyorum. Allah mutlu etsin ama bence partnerinizin eski sevgilisi gözünüzün önündeyken lütfen onun halinden kendinize de bir anlam çıkartın. Bir kadının hayat ışıltısı yok edildiyse ya burada ciddi bir problem var. Kadınlar olarak biraz daha hassas olsak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.