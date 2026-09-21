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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur açıklaması

        Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur açıklaması

        Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur üzerinden kendisine yöneltilen eleştiriye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Dalkılıç, "Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 23:14 Güncelleme:
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        Murat Dalkılıç, yeni ilişkisi ve geçmişteki evliliği üzerinden kendisini hedef alan bir sosyal medya kullanıcısına sessiz kalmadı. Yaklaşık bir buçuk yıldır ünlü oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşayan şarkıcı, kendisine yöneltilen sert eleştiriye cevap verdi.

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        Bir X kullanıcısı, Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur ile yaşadığı döneme atıfta bulunarak şarkıcıya sempati duymadığını söyledi. Kullanıcı, Dalkılıç'ın Özgü Kaya ile ilişkisini göz önünde yaşamasının Boluğur'u rahatsız edebileceğini öne sürerek, Kaya'nın da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini savundu.

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        "KENDİSİNE ASLA SEMPATİYLE BAKAMIYORUM"

        Kullanıcı paylaşımında, "Merve'den dolayı kendisine asla sempatiyle bakamıyorum, asla şarkılarını dinlemiyorum. Merve'nin çok ağır şeyler yaşadığına kalben inanıyorum. Bu yüzden Murat'ın mutluluğu şurada tüm kadınlara batıyor ve çok da geçici geliyor diye düşünüyorum. Allah mutlu etsin ama bence partnerinizin eski sevgilisi gözünüzün önündeyken lütfen onun halinden kendinize de bir anlam çıkartın. Bir kadının hayat ışıltısı yok edildiyse ya burada ciddi bir problem var. Kadınlar olarak biraz daha hassas olsak iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

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        "BENİM HİKÂYEM SİZİN ZANNETTİĞİNİZ GİBİ DEĞİL"

        Dalkılıç, söz konusu yoruma kayıtsız kalmadı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz.

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        "BANA ALLAH'IN SOPASININ İNDİĞİ FALAN YOK"

        Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra. Bir ömür geçti üstünden. Çok şükür şu fani hayatım beni çok şereflendiriyor. Umarım sizi de benim kadar şereflendirir. Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum. Cemâl cemâle geldiğim herkesin yüzündeki neşe paha biçilmez... Umarım size de bu idrak nasip olur.

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        "KİŞİ NE YAPIYORSA KENDİNE YAPAR"

        Kişi ne yapıyorsa kendine yapar, bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Bu da normal olarak kötü niyeti doğurur; duygunun üstesinden bir türlü gelemediği için başka çare bulamaz insan. Saygı ancak başka bakış açılarını da içselleştirmekle mümkün. Yalnız tek perspektifinden bakan insana cahil denir. Az tahsil yapana değil.

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        "KENDİNİZİ BULURSANIZ GERÇEĞİ BULURSUNUZ"

        Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin. Kendinizden her gün uzaklaşırsınız. Unutmayın; kendinizi bulursanız gerçeği bulursunuz. Bu dünyada her şey bir vesiledir; önemli olan o vesileyle kendine ne kadar farkındalık sağladığındır, güçlendiğindir.

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        Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015'te görkemli bir düğünle evlenmiş, 2017'de ise boşanmıştı.

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        #Murat Dalkılıç
        #merve boluğur
        #Özgü Kaya
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