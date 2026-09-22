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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!

        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!

        Adana'da, sokak ortasında öldürülen 8 çocuk babası 46 yaşındaki Yaşar Akman'ın cinayetinin yeni detayları ortaya çıktı. Cinayetin, yaklaşık 5 ay önce yaşanan trafik kazasının ardından "araç hasarının karşılanması" konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işlendiği belirlendi. Cinayet şüphelileri Murat Buşayi ile Fahrettin Turgay yakalanarak tutuklandı. Silahı kullandığı öne sürülen şüpheli, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Öldürme amacım yoktu" dediği öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 ay önce kaza yaşandı... "Ağır hasarlı" cinayet!

        Adana'da olay, 15 Eylül'de Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 5 ay önce Yaşar Akman (46) ile Fahrettin Turgay (45) trafik kazasına karıştı.

        "HASARI KARŞILAMADIN" HUSUMETİ

        İHA'daki habere göre kazanın ardından otomobillerinde meydana gelen hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu olayın ardından Akman ile Fahrettin Turgay arasında husumet başladı.

        TARTIŞMADA TETİĞE BASTI

        Fahrettin Turgay, yanında bulunan Murat Buşayi (27) ile birlikte Yaşar Akman'ın yanına gitti. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Buşayi tabancayla ateş açarak, Yaşar Akman'ı ağır yaraladı. Turguy ve Buşayi kaçarak izini kaybettirdi.

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        8 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 çocuk babası Akman'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki 50 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda Murat Buşayi ve Fahrettin Turgay'ın saklandıkları adres tespit edildi. Tespitlerin ardından 2 şüphelide saklandıkları evde operasyon ile yakalandı.

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        "KORKUTMAK İÇİN AYAĞINA SIKMAK İSTEDİM"

        Emniyetteki sorgusunda Murat Buşayi'nin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu" dediği öne sürüldü. Fahrettin Turgay'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir dahlim yok. Masumum" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide tutuklandı.

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