Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.337,69 %0,40
        DOLAR 48,8201 %0,06
        EURO 56,0066 %0,04
        GRAM ALTIN 6.789,65 %-0,37
        BITCOIN 85.278,00 %-1,96
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,87 %-0,74
        GBP/TRY 65,3370 %0,08
        EUR/USD 1,1464 %-0,01
        BRENT PETROL 98,39 %1,70
        ÇEYREK ALTIN 11.100,54 %-0,37
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında 11 şüpheli gözaltında

        Fon soruşturmasında 11 şüpheli gözaltında

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında yeni gözaltılar

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sanal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

        REKLAM

        11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fon
        #Fon soruşturması
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var
        Manisa'da okula silahlı saldırı: Yaralılar var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg için yazdı
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        Demir çubukla darp edilerek mi öldürüldü?
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        11 il için sarı kod! Serin ve yağışlı hava geliyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        İlayda'yı 12 kurşunla öldürüp şikayetçi oldu
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        MASAK’tan 2 milyar TL’lik işleme durdurma
        "Yine olsa yine yaparım"
        "Yine olsa yine yaparım"
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Türkiye yeni bir dönem başlattı
        Trump ve Mamdani'den beklenmedik buluşma
        Trump ve Mamdani'den beklenmedik buluşma
        Eleştiriye yanıt verdi
        Eleştiriye yanıt verdi
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Anayasa Mahkemesinden "işe iade" davasında emsal karar
        Ödül gecesinde fenalaştı
        Ödül gecesinde fenalaştı
        "İki müttefik arasında yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"
        "İki müttefik arasında yeni bir ivme yakalamak istiyoruz"
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Öğrencinin yetim aylığı nasıl kesilir?
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"
        "Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu"