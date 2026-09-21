Aleksey Batrakov: Şampiyonlar Ligi hayalim gerçek oldu

"İSTANBUL'DA ÇOK SIK TANINIYORUM"

İstanbul'da insanların futbola olan ilgisine dikkat çeken Batrakov, Moskova'da daha rahat dolaşabildiğini ancak İstanbul'da gözlük ve şapka takmasına rağmen sık sık tanındığını ifade etti.

"Orada çok zor. Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz ve şapkasız rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. Orada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok sık tanınıyorsunuz. Bu açıdan zor. Herkes futbolla ilgileniyor."