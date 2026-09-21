Hedef Yatırım Bankası’nın swap işlemi incelemeye alındı

Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre söz konusu işlemin mahiyeti “swap işlemi” olarak bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği, bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

MASAK İŞLEMİ DURDURDU

Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

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İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.