Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hedef Yatırım Bankası’nın swap işlemi incelemeye alındı

        Hedef Yatırım Bankası’nın swap işlemi incelemeye alındı

        Fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası'nın 40,9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirmek istediği 2 milyar TL'lik transfer işleminin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 23:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MASAK'tan 2 milyar TL'lik işleme durdurma

        Fon soruşturması kapsamında yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.

        Edinilen bilgilere göre söz konusu işlemin mahiyeti “swap işlemi” olarak bildirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği, bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.

        MASAK İŞLEMİ DURDURDU

        Yapılan tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

        REKLAM

        İşleme ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #masak
        #yatırım bankası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı