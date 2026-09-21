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        Haberler Gündem Güvenlik “Sokaklar Güvende” operasyonlarında 2 bin 479 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        “Sokaklar Güvende” operasyonlarında 2 bin 479 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Sokaklar Güvende" adı verilen operasyonlarda 79 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 479 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Suç örgütlerine dev operasyon

        Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, örgütsel yapılarının deşifre edilmesi, suç gelirleri ile finansal ve lojistik imkanlarının engellenmesi hedeflendi.

        151 OPERASYONDA BİNLERCE ŞÜPHELİYE İŞLEM

        Operasyonlar kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ruhsatsız silah ticareti ve yasa dışı bahis gibi çok sayıda suç başlığı ele alındı.

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        Ülke genelinde gerçekleştirilen 151 operasyonda 2 bin 479 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 1028’i hakkında tutuklama, 502’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 423 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulanırken, 323 kişi serbest bırakıldı.

        MALVARLIKLARINA VE SUÇ AĞLARINA DARBE

        Operasyonlarda 35 taşınmaz, 31 araç, 10 şirket ve 408 banka hesabına el koyma tedbiri uygulandı. Belirlenen malvarlığının toplam değerinin 65 milyon 865 bin TL, belgelerde tespit edilen yaklaşık toplam işlem hacminin ise 26 milyar 920 milyon 983 bin 360 TL olduğu bildirildi.

        Aramalarda 199 ateşli silah, 135 şarjör, 9 bin 39 fişek, 2 el bombası, uyuşturucu maddeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 995 bin 835 TL, 20 bin 40 dolar, 22 bin 535 avro, 857 gram altın ve çekler muhafaza altına alındı.

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        DİJİTAL AĞLAR VE ELEMAN TEMİNİNE TAKİP

        Soruşturmalarda yalnızca suçları işleyen kişiler değil, örgütlerin hiyerarşik yapıları, finans kaynakları, iletişim ağları, sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda faaliyetleri ve eleman temin yöntemleri de incelendi.

        Çalışmalar kapsamında temel hedefin, suç örgütlerinin sokakta güç ve hakimiyet kurma kapasitesini ortadan kaldırmak, ekonomik kaynaklarını kesmek ve dijital ile lojistik altyapılarını çökertmek olduğu belirtildi.

        Özellikle çocukların ve gençlerin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden suç örgütlerinin etkisine alınmasına yönelik girişimlerle de mücadele edildiği ifade edildi.

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        “SOKAKLAR GÜVENDE” MESAJI

        Operasyonların yalnızca bir adli süreç olmadığı, vatandaşların günlük hayatında güvenliğin sağlanması ve suç örgütlerinin toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik sürekli bir mücadele anlayışını temsil ettiği belirtildi.

        Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla suç örgütlerinin mensuplarının yanı sıra örgütsel yapıları, finansmanları, malvarlıkları, dijital ağları ve suç üretme kapasitelerine yönelik eş zamanlı müdahale edildiği bildirildi.

        Açıklamada, “Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

        FOTO: İHA

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