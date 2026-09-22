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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da bir dairede 3 erkek ölü bulundu

        Ankara'da bir dairede 3 erkek ölü bulundu

        Ankara Yenimahalle'deki bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        Apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu
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        Başkent'te, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 ERKEK ÖLÜ BULUNDU

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.

        Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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