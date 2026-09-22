Ankara'da bir dairede 3 erkek ölü bulundu

Başkent'te, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ERKEK ÖLÜ BULUNDU

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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