Ankara'da bir dairede 3 erkek ölü bulundu
Ankara Yenimahalle'deki bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 22 Eylül 2026 - 00:50 Güncelleme:
Başkent'te, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ERKEK ÖLÜ BULUNDU
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan incelemede dairedeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenlerin Mehmet Emre Ç, Enes Ç. ve Mehmet B'ye ait olduğu tespit edildi.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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