"İran iyi durumda değil"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran'a değinen Trump, "Şunu söyleyeyim, onların nükleer silahı olmayacak. İyi durumda değiller. Aslında bugün bu konuda toplantılarım var. Çok kötü durumdalar." diye konuştu.

Mamdani'nin başarılı olması yönünde temennide bulunan Trump, Mamdani'nin belediye başkanlığında iyi bir başlangıç yaptığını söylerken, "Zohran Mamdani'nin harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum ve kesinlikle potansiyeli var." dedi.

Öte yandan, basın mensuplarının kendisine yönelik boykotuna dair konuşan ABD Başkanı, "Beni boykot edeceklerini söylediler ama boykot etmiyorlar. Şu basın kalabalığına bakın." ifadelerini kullandı.

*Fotoğraf: AP