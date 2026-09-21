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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!

        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!

        Bolu'da, kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak amacıyla bahçesine gelen akrabaları, Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez'i, tüfekle öldürüp kaçan katil zanlısı Ramazan Ç., 38 günlük firarın ardından saklandığı ormanlık alanda düzenlenen operasyonla silahıyla ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Baba ile oğlunu öldürmüştü... 38 gündür firardaydı!

        Bolu'da çifte cinayet, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi’nde işlenmişti.

        AKRABALARI BAHÇESİNE GELDİ

        Müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.’nin bahçesine, akrabaları Tahsin Sönmez ve oğlu Tayfun Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak amacıyla gelmişti.

        TÜFEKLE BABA İLE OĞLUNA ATEŞ AÇTI

        İHA'daki habere göre taraflar arasında husumete dayanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ç., evinden aldığı tüfekle baba ve oğluna ateş açmıştı.

        BABA OĞUL ÖLDÜ, KATİL KAÇTI

        Olay yerinde hayatını kaybeden Tahsin ve Tayfun Sönmez'in cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, Ramazan Ç. olay yerinden kaçarak izini kaybettirmişti.

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        ORMANDA OLDUĞU BELİRLENDİ

        Kayıplara karışan şüpheli Ramazan Ç.'yi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan takip ve aramalar neticesinde, firari zanlının ormanlık alanda saklandığı tespit edildi.

        SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Dün gece saat 01.00 sıralarında söz konusu adreste yapılan aramalar neticesinde jandarma ekipleri, Ramazan Ç.’yi üzerinde silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayın geçmişi

        İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Gözaltına alınan Ramazan Ç., işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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