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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet

        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet

        Sakarya'da, 52 yaşındaki Rüştü Dağcı, akrabası 30 yaşındaki Şahin Dağcı tarafından bıçakla öldürüldü. Olayın ardından kaçan Dağcı'nın, 2020'de biri dedesi 2 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada beraat ettiği, ancak başka bir suçtan kapalı cezaevindeyken 20 gün önce izinli çıktıktan sonra geri dönmediği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet

        Sakarya'da kan donduran olay, dün saat 19.00 sıralarında Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak’ta meydana geldi.

        İddiaya göre evli ve 2 çocuk babası Rüştü Dağcı (30) ile akrabası Şahin Dağcı (52) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Şahin Dağcı, 20 gün önce cezaevinden firar etmişti.
        Şahin Dağcı, 20 gün önce cezaevinden firar etmişti.

        BIÇAKLA AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Şahin Dağcı, Rüştü Dağcı’yı bıçakladı. Yaralanan Rüştü Dağcı, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Cinayetin ardından kaçan şüpheli Şahin Dağcı’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        1'İ DEDESİ 2 CİNAYETİ VAR İDDİASI

        2020 yılında kavga ettiği Dağcan Elgün'ü (25) ve araya giren dedesi Sabahattin Dağcı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen Şahin Dağcı’nı yargılandığı davada beraat ettiği, bir başka suçtan dolayı bulunduğu Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 20 gün önce açık cezaevine sevk sürecinde izinli olarak çıktığı ancak bir daha dönmeyince firari duruma düştüğü öğrenildi.

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        Olayla ilgili ise başlatılan soruşturma sürüyor.

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