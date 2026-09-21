Almanya'da kritik seçim gecesi: Elif Eralp Berlin'deki seçimlere damga vurdu, AfD bir eyaleti daha kazandı

"BERLİN'DE İLK DEFA GÖÇMEN KÖKENLİ BİR KADIN BUNU BAŞARDI"

Seçim zaferinin ardından konuşan Elif Eralp, "Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber başardık, tüm Berlinlilerle beraber bütün göçmen kökenli insanlarla beraber ve herkesle beraber tarih yazdık. Çok mutluyum bunun için" diye konuştu.

Seçim sürecinde ve sandıkta oy vererek kendisine destek olanlara teşekkür eden Eralp, "Beni çok desteklediniz bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hep beraber Berlin’i daha iyi bir yer yapacağız" dedi.

Seçim sonuçlarını kendisine ve partisine olan güvene bağlayan Eralp hedefini açıklarken, "Berlinliler bana ve bize güvendiler Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız. Şimdiden bunu yapacağız" ifadelerini kullandı. Elif Eralp, başbakanlığa gelebilmesi için kendisini bekleyen zorlu koalisyon görüşmelerine değinerek, "Bizim için en önemli sorun kira sorunu çünkü kiralar çok fırladı. Bir sürü insan kiralarını ödeyemiyor. Bu konularla ilgili hemfikir olan partilerle, bize en yakın olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Umarım çok güzel bir anlaşmaya varacağız. Berlin’i daha iyi, daha ödenebilir, yaşanabilir bir şehir yapacağız" diye konuştu.