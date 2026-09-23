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        Haberler Ekonomi Para SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama

        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama

        SPK'dan yapılan açıklamada tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı ifade edilerek "Kurul Karar Organı'nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi. Açıklamada sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan tasfiye edilen fonlara ilişkin açıklama

        SPK son günlerde tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı belirtildi.

        Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" denildi.

        Bu süreçte yatırımcıların sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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        #spk
        #tasfiye edilen fonlar
        #ekonomi
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