Prenses Kate Middleton ve Prens William, Tom Cruise'un 'Digger' filmi galasında
Prenses Kate Middleton ve Prens William, Tom Cruise'un 'Digger' filmi için Londra'da düzenlenen galaya katıldı. Kraliyet çifti ve Cruise'un galadaki samimi halleri objektiflere yansıdı
Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William, Tom Cruise'un yeni filminin dünya prömiyerine katıldı.
Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) başkanlığını üstlenen William ve Kate çifti, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda 'Digger' filminin galasında Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldi.
Prenses Kate, gala için mor renkli, yere kadar uzanan bir Jenny Packham tasarımı elbise giyerken, kıyafetini merhum kayınvalidesi Prensesi Diana'nın küpeleri ve Kraliçe Anne'in ametist kolyesiyle tamamladı.
Gala için Prens William, siyah kadife bir smokin tercih etti. Tom Cruise, William'a "Harika ceket" diyerek iltifat etti.
64 yaşındaki Tom Cruise'un, petrol milyarderi bir adamın şirketinin yol açtığı ekolojik felaketini konu alan ve ünlü yıldızı tanınmaz bir şekilde yansıtan filmde Riz Ahmed, Sandra Huller ve Jesse Plemons da kadroda yer alıyor.
Cruise, film hakkında verdiği röportajda, "Daha önce beni bu şekilde zorlayacak bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Alejandro da birlikte çalışmaya başladığımızda hiç karşılaşmamıştı. Bu filmi izlediğinizde, tamamen özgün olduğunu göreceksiniz" demişti.
Yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu da Cruise'un dönüşümü hakkında şunları söylemişti: Geçirdiği dönüşüm şaşırtıcıydı. Bir keresinde bana 'Alejandro, bu karaktere dönüşmem 40 yılımı aldı' demişti. Ve bence ikimiz de tüm bir kariyeri böyle tek bir ana taşımanın ne anlama geldiğini biliyoruz. İkimiz de yolculuklarımız boyunca buna benzer bir şey yapmadığımızı biliyorduk.
Filmde 'Görevimiz Tehlike' yıldızının canlandırdığı milyarder karakter, insanlığı kendi yarattığı felaketten kurtarmak için bir göreve atılmaya zorlanıyor.
Amerikalı oyuncu, galada geleneksel, kuşaklı ve papyonlu siyah bir smokin giydi. Ancak rugan kovboy çizmeleriyle, 'Digger'daki karakterine bir gönderme yaptı.
William ve Kate çifti, 'House Of The Dragon'dan Emma D'Arcy, 'Everything Now' oyuncusu Sophie Wilde ve 'Call Me By Your Name'den Michael Stuhlbarg'ın da aralarında bulunduğu hicivli kara komedinin oyuncu kadrosuyla bol bol sohbet etti.
Kraliyet çifti, başta Tom Cruise olmak üzere, filmin oyuncu kadrosuyla fotoğraf çektirdi.
Cruise, centilmenlik örneği sergileyerek, Prenses Kate Middleton'a, merdivenlerden inerken elini tutarak eşlik etti.
Prenses Kate ve Prens William, Tom Cruise ile sohbetlerinde şen kahkahalar atarken objektiflere yansıdı.
'The Revenant' ve 'Birdman' filmleriyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan filmin yönetmeni Alejandro G. Inarritu da kırmızı halıda yer aldı.
Galalardaki coşkusuyla tanınan Cruise, Londra prömiyerinde de neşeli halleriyle objektiflere takıldı.