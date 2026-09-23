Prenses Kate Middleton ve Prens William, Tom Cruise'un 'Digger' filmi galasında

Yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu da Cruise'un dönüşümü hakkında şunları söylemişti: Geçirdiği dönüşüm şaşırtıcıydı. Bir keresinde bana 'Alejandro, bu karaktere dönüşmem 40 yılımı aldı' demişti. Ve bence ikimiz de tüm bir kariyeri böyle tek bir ana taşımanın ne anlama geldiğini biliyoruz. İkimiz de yolculuklarımız boyunca buna benzer bir şey yapmadığımızı biliyorduk.