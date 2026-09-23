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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!

        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!

        Adana'da, 19 yaşındaki Ayşegül Kırğıl, tahlil vermek üzere hastaneye gitmek için uyandırdığı nişanlısı 18 yaşındaki Hasan Temur'u, kendisini darp etmesi üzerine göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve ifadesinde, "Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" diyen Kırğıl tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Uyandırdığı nişanlısı yumruk atınca genç kadın öldürdü!

        Adana'da olay, 21 Eylül'de saat 08.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        NİKAH İÇİN TAHLİL YAPTIRACAKTI

        Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur (18) ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl (19), nikah işlemleri için gerekli tahlilleri vermek üzere hastaneye gitme planı yaptı.

        Hasan Temur, 18 yaşında hayatını kaybetti.
        Hasan Temur, 18 yaşında hayatını kaybetti.

        UYKUDAN KALKINCA YUMRUKLADI

        DHA'daki habere göre Ayşegül Kırğıl, uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyince çift arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Hasan Temur, Ayşegül Kırğıl'ı yumruklayıp, tokatladı.

        Ayşegül Kırğıl, pişman olduğunu söyledi.
        Ayşegül Kırğıl, pişman olduğunu söyledi.

        BIÇAĞI ALIP GÖĞSÜNE SAPLADI

        Bunun üzerine Kırğıl, mutfak masasından aldığı bıçakla nişanlısını göğsünden yaraladı. Temur'un yere yığıldığını gören Kırğıl, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

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        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Balcalı Hastanesi'ne götürülen Temur, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Temur'un cenazesi, toprağa verildi.

        "UYANDIRMAK İSTEMİŞTİM"

        Şüpheli Ayşegül Kırğıl ise polis tarafından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette sorguya alınan Kırğıl, "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip, bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.

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        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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