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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Bandırmasporlu genç futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti

        Bandırmasporlu genç futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti

        Bandırmaspor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Bandırmasporlu genç futbolcu hayatını kaybetti!

        Bir dönem Adana Demirspor forması giyen Tolga Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Adana Demirspor Kulübü de Tolga Kalender'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün paylaşımında, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi

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        Tolga Kalender'in vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere futbol camiasında üzüntüye neden oldu.

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        #Adana Demirspor
        #Tolga Kalender
        #Bandırmaspor
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