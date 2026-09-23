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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi

        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi

        Hanehalkının konut fiyatlarına ilişkin beklentisi eylülde gerilerken, gayrimenkul yatırımı yapacağını belirtenlerin oranında da düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hanehalkı beklenti verilerine göre, gelecek 12 ayda konut fiyatlarının yüzde 30,69 artması bekleniyor. Konut, dükkan veya arsa yatırımı yapacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 33,60'a geriledi

        Giriş: 23 Eylül 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Konutta beklenti de yatırım iştahı da geriledi

        TCMB, eylül ayına dair Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

        Hanehalkının gelecek 12 aya ilişkin konut fiyat artışı beklentisi eylülde yüzde 30,69 oldu. Bu oran ağustosta yüzde 32,13, temmuzda ise yüzde 32,49 seviyesindeydi.

        Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artış beklentisi bir ayda 1,44 puan, temmuzdan bu yana ise 1,80 puan geriledi.

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        Yılın başında yüzde 39,23 seviyesinde bulunan konut fiyat artışı beklentisi, eylülde yüzde 30,69'a kadar düştü. Bu oran 2026'daki en düşük seviyede gerçekleşti.

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        GAYRİMENKUL YATIRIMI YAPARIM DİYENLER DE AZALDI

        Konut fiyatlarına ilişkin beklentideki gerilemeye paralel olarak gayrimenkul yatırımı yapacağını belirtenlerin oranında da düşüş görüldü.

        Hanehalkına yöneltilen yatırım tercihi sorusunda "ev/dükkan/arsa vb. alırım" yanıtını verenlerin oranı eylülde yüzde 33,60 oldu. Bu oran ağustosta yüzde 37,09, temmuzda ise yüzde 38,46 seviyesindeydi.

        Böylece gayrimenkul yatırımı yapacağını belirtenlerin oranı ağustosa göre 3,49 puan, temmuza göre ise 4,86 puan geriledi.

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        Yılın başında yüzde 31,23 olan söz konusu oran haziran ayında yüzde 37,13 ile yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaşmıştı.

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        KONUTUN GETİRİ BEKLENTİSİ ENFLASYONUN GERİSİNDE

        Konut fiyatlarına ilişkin beklentideki gerileme, hanehalkının enflasyon beklentisiyle birlikte değerlendirildiğinde daha dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

        Hanehalkı eylülde gelecek 12 ayda enflasyonun yüzde 45,60 olmasını beklerken, konut fiyatlarının yüzde 30,69 artacağını öngörüyor.

        Böylece konut fiyat artışı beklentisi ile enflasyon beklentisi arasında 14,91 puanlık fark oluştu.

        Bu tablo, hanehalkının konut fiyatlarında nominal bir artış beklemesine karşın, bu artışın genel fiyat seviyesinin altında kalabileceğini düşündüğünü gösteriyor. Aynı dönemde gayrimenkul yatırımı yapacağını söyleyenlerin oranının gerilemesi de konutun yatırım aracı olarak cazibesine ilişkin beklentilerin zayıfladığını ortaya koyuyor.

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        İKİ VERİDE DE EYLÜL GERİLEMESİ

        Son üç aya bakıldığında hem konut fiyat artışı beklentisinde hem de gayrimenkul yatırımı yapacağını söyleyenlerin oranında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor.

        Temmuz ayında konut fiyatlarının gelecek 12 ayda yüzde 32,49 artması beklenirken bu oran eylülde yüzde 30,69'a indi. Aynı dönemde gayrimenkul yatırımı yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 38,46'dan yüzde 33,60'a geriledi.

        Veriler birlikte değerlendirildiğinde, hanehalkının konut fiyatlarında daha düşük bir artış beklediği ve aynı zamanda yatırım tercihlerinde gayrimenkule yöneliminin son aylarda azaldığı görülüyor.

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        REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı. Konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı.

        TCMB'nin beklenti anketleri sonuçları önümüzdeki dönemde de bu durumun devam edeceği yönünde tahminler ortaya çıkarıyor.

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        #konut
        #TCMB
        #Hanehalkı Beklenti Anketi
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