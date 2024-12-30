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        Haberler Magazin Son dakika: Gönül Akkor, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Gönül Akkor, hayatını kaybetti

        Ünlü şarkıcı Gönül Akkor, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:16
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        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
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        Ünlü şarkıcı Gönül Akkor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

        Başta; 'Aşkın Kanunu Yazsam Yeniden' olmak üzere birçok Türk sanat müziği şarkısını yorumlama gücüyle hafızalara kazınan Gönül Akkor, 82 yaşında vefat etti.

        İki çocuk annesi Gönül Akkor, 2002'de geçirdiği beyin kanamasından sonra hatırlama ve konuşma güçlüğü yaşıyordu. Akkor, uzun süredir, hastanede tedavi altında bulunuyordu.

        GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

        4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara Radyosu'nda stajyer olarak müzik yaşamına başladı ve kısa süre içinde mesleğinin popüler isimlerinden biri haline geldi. Arka arkaya yaptığı plaklar ile büyük bir başarı elde etti. Bu başarısını, sahne çalışmalarına da aktardı ve ülkenin en çok aranan assolistlerinden biri konumuna geldi.

        Asıl olarak Türk sanat müziği şarkıcısı olarak tanınmasına ve daha çok bu alanda ünlenmiş olmasına rağmen, Türk pop müziğinde de söz sahibi oldu ve bu alanda yaptığı plaklar ile de büyük bir başarı elde etti. Söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalıştı

        Türk sanat müziğinin bir başka önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 1994'te Sezen Aksu'nun önerdiği bir projeyi kabul ederek 'Dönüş' adlı albümü çıkardı.

        Gönül Akkor, aynı zamanda 4 filmde oyunculuk da yaptı;

        • Tanrım Beni Baştan Yarat (1974)

        • Çileli Bülbül (1970)

        • Yuvamı Yıkamazsın (1969)

        • Biraz Kül Biraz Duman (1966)

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