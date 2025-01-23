Sigorta şirketi 300 milyon lira maddi hasar ödeyecek
78 vatandaşımızı kaybettiğimiz Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel, 20 yıldır Eureka Sigorta tarafından sigortalanıyor. Sigorta yetkilileri poliçe yenilemesi sırasında otelin tüm işletme ruhsatlarının olduğunu özellikle eleştirilen alarm sistemlerinin çalıştığını belirttiler. Sigorta poliçesi gereği sigorta şirketi otel için yaklaşık 300 milyon lira ödeme yapacak. Bu ödemeyi sigorta şirketi otelin sigortasını reasüre ettiği yani sigortayı yurtdışında bir daha sigortalattığı için çoğunlukla yurtdışı sigorta şirketleri ödeyecek.
Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in Euroka Sigorta tarafından sigortalı olduğu öğrenildi. Sigorta şirketinin oteli 20 yıldır sigortaladığı dile getirilirken sigorta şirketi yetkilileri otelin sigortasının her yıl yenilenme döneminde incelendiğini ve başta işletme ruhsatı olmak üzere tüm belgelerinin tam olduğunu belirttiler. Yetkililer, çok eleştirilen yangın alarmının da sigorta yenilemesi sırasında çalışır olduğunu kaydettiler. Sigorta şirketi otelin sigortasını yurtdışındaki sigorta şirketlerine bir daha sigortalatmış (reasürans) durumda. Bu nedenle hasar ödemesinin büyük bölümünü yurtdışı sigorta ve reasürans şirketleri gerçekleştirecek.
50 YILDA 50 BİN LİRALIK FIRTINA HASARI ÖDENDİ
Otelin sigortası ayrıca neredeyse her şeyi kapsıyor. Maddi hasardan can kayıplarına ve insanlara verilen zararlara karşı sorumluluk sigortası da mevcut. Sigorta şirketi şimdiye kadar 20 yılda sadece bir kez 50 bin liralık fırtına hasarı ödedi. Bunun dışında otelde tazminat ödenmesini gerektirecek bir olay yaşanmadı.
Peki hasarın tutarı ne kadar? Yapılan poliçeye göre sigorta şirketi yaklaşık 300 milyon liralık sadece maddi hasar ödeyecek. Can kayıplarının bedeli de sorumluluk sigortası olduğu için ödenecek. Ancak bu tutarı mahkeme belirleyecek. Sorumluluk sigortalarında ferdi kazada olduğu gibi can kaybı tazminatı belirlenmiş değil. Tutar hukuki süreçle belirleniyor.
AHŞAP MALZEME SİGORTAYA ENGEL OLDU
Sigortacılar 20 yıldır aynı sigorta şirketi tarafından sigortalanan otel için zaman zaman başka sigorta şirketleri tarafından da sigortalanmak istendiğini ancak bazılarının ahşap malzeme nedeniyle yüksek prim talep ettikleri için mevcut şirketin devam ettiğini belirttiler.
Poliçede maddi hasarlar için 300 milyon lira civarında ödeme yapılacağı yazsa da yıkılıp yeniden yapılması durumunda tüm masrafı sigorta şirketi yine karşılayacak. Ancak ödenecek tutar bu kez 300 milyon lira değil eksperin belirlediği tutar olacak. Bu tutar 300 milyon liradan az olabilecek.
10 soruda Grand Kartal Otel'i sigortası
1-Otel sigortalı mı?
Evet
2-Sigorta neleri kapsıyor?
Otel müşterilerine gelecek zararları kapsayan sorumluluk sigortası dahil maddi kayıplar ve ve can kayıpları için tüm sigortalar bulunuyor.
3-Sigorta zorunlu mu?
Hayır. Sigorta şirketi belirli bir risk alarak herhangi bir işyeri gibi oteli sigortalamış durumda.
4-Sigorta şirketinin sorumluluğu var mı?
Hayır. Sigorta şirketi sadece aldığı riske karşı hasar oluştuğunda ödeme yapmakla yükümlü.
5-Sigorta şirketi ödemeyi yapmayabilir mi?
Sadece sigorta yaptıranların yani otel sahiplerinin kasıtlı olarak yangın çıkardığı kanıtlanırsa ödeme yapılmaz. Diğer her durumda yapılır.
6-Sigorta şirketi ödediği tutarı rücu edebilir mi?
Eğer otel kundaklanmışsa, bir kişinin kusuru nedeniyle çıkmışsa veya otelde yapılan bir tadilat vs yangına sebep olmuşsa sigorta şirketi önce ödemeyi yapacak sonra ödediği tutarı sorumluluğu olanlara rücu edecek.
6-Ödemeyi kim yapacak?
Ödemenin büyük bölümünü uluslararası sigorta şirketleri yapacak. Bir bölümü ise Eureka Sigorta tarafından karşılanacak.
7-Ne kadar hasar ödenecek?
Sadece maddi hasar 300 milyon lira civarında olacak. Can kayıpları için ödenecek tazminat mahkeme tarafından belirlenecek. Can kaybı için tazminatı da sigorta şirketi ödeyecek.
8-Başka sigorta şirketleri de devreye girdi mi?
Bir kaç şirket daha teklif verdi ancak ikisi ahşap malzemeden çekindi diğer ikisinin primi yine aynı gerekçe ile yüksek kaldı.
9-Otel yıkılıp yeniden yapılırsa sigorta şirketi ne kadar ödeme yapar?
Poliçede maddi hasarlar için 300 milyon lira civarında ödeme yapılacağı yazsa da yıkılıp yeniden yapılması durumunda tüm masrafı sigorta şirketi yine karşılayacak. Ancak ödenecek tutar bu kez 300 milyon lira değil eksperin belirlediği tutar olacak. Bu tutar 300 milyon liradan az olabilecek.
10-Sigorta şirketleri önlemlerin tam alındığından emin olmak zorunda mı?
Hayır. Sadece riski aldığı için minimum tazminat ödeyecek şekilde işletmeden önlem almasını ister. Aktsi halde tazminat ödeme riski artar. Bu önlemleri almayan şirketler de sigorta yapılmadığı zaman çoğunlukla sigorta şirketlerinin işletmeleri sigorta yapmadığından şikayet eder.