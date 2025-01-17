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Evde yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?

Evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi? Yoksa tam tersi mi? Ayaklarınızın sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, bu durum evinizde hareket etme şeklinizi değiştirebilir

Giriş: 17.01.2025 - 08:00 Güncelleme: 17.01.2025 - 08:00
Melike Tümer
Haberler Stil Uzmanlar yanıtladı: Evde yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?

Eskilerden ne çok duymuşuzdur: Taşa basma, çocuğun olmaz!

Bazılarımız çıplak ayakla yere basmayı, çocuk istemeyenler için bir korunma yöntemi olarak bile düşünmüş olabilir... Gülmeyin!

Yani aslında bir anneanne veciz sözüyle, "Ayaklarını üşütürsün, hasta olursun, kısır kalırsın, çocuğun olmaz" cümleleri kısa yoldan iletilmek istenir.

Büyüklerin düşündüğü gibi değil de tam tersi, evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi?

Ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen podoloji uzmanları, sert zeminde yalın ayak yürümenin, yaşlandıkça ve ayakkabı giydikçe zayıflama eğiliminde olan ayaklardaki kasları güçlendirdiğini açıklıyor. Huffington Post gazetesine konuşan Amerikalı Podoloji Uzmanı Dr. Robert Conenello, “Bu kaslar genel hareketliliğimizle yakından bağlantılı olduğu için, bozulmaları, yaşlandıkça hareket kabiliyetimizin azalmasına yol açabilir” diyor.

Bazı uzmanlar, çıplak ayakla dolaşmanın ayak derisi için beklenmedik faydaları olabileceğine işaret ederek, "Çıplak ayakla dolaşmak cildinizin nefes almasını sağlar, bu da nem birikmesini önlemeye ve ayak mantarı gibi mantar enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.

Dr. Hannah Kopelman, “Evde çıplak ayakla yürümek, duyusal uyarım ve genel sağlıkla bağlantılı ikincil bir avantaja sahip” diyor. Ayak altında farklı yüzeylerin dokusunu hissetmenin, neredeyse mini bir refleksoloji seansı gibi topraklayıcı ve rahatlatıcı etkisi olabileceğini söylüyor. Yani “Evde çorapsız yürümeyi tercih etmek, ayaklarınızı güçlendirmeye yardımcı olur, şaşırtıcı derecede rahatlatıcı olabilen bir tür doğal masaj sunar” tavsiyesinde bulunuyor.

Tüm bunları aklımızın bir köşesinde tutarak hep ve daima yalın ayak mı olmalıyız peki?

Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güldehan Atış, dermatologlar açısından çıplak ayakla gezmenin çok da faydalı olmadığı görüşünü savunuyor. Çıplak ayağın soğuk algınlığı riskini artırdığını, ayak tabanına destek sağlamaması nedeniyle uzun dönemde tendon ve eklem problemlerine yol açtığını, çeşitli cilt hastalıklarının alevlenmesine ve kişiler arasında bulaşıcı deri hastalıklarının yayılmasına yol açabildiğini sıralıyor.

Doç. Dr. Atış’a göre, özellikle kuru zeminlerde çıplak ayakla yürümek, ayak tabanlarının kurumasına ve çatlamasına yol açabilir. Deri bütünlüğünün bozulduğu bu gibi durumlar, enfeksiyon ajanlarının vücuda girişi için kapı görevi yapar.

Ayrıca özellikle, banyo, ortak kullanılan duşlar ve havuz kenarı gibi nemli alanlarda yalın ayak yere basmak, mantar enfeksiyonlarının bulaşmasını kolaylaştırır. Mantar enfeksiyonları dışında, siğil gibi viral enfeksiyonların ve bakteriyel enfeksiyonların da bulaşma riski artar. Bu tarz durumlar herkes için tehlikeli olmakla birlikte, şeker hastaları için risk, daha da yüksektir. Diyabetik hastalarda ayak bakımı, ciddi komplikasyonları önlemek için çok önemlidir. Diyabet, sinir hasarına (nöropati) ve dolaşım bozukluklarına neden olarak, ayaklarda yaraların kolayca oluşmasına ve zor iyileşmesine yol açabilir.

"AYAKLARI KORUNMASIZ BIRAKIR"

Terliksiz gezmek ayrıca, küçük cam parçaları, kıymık ya da sert cisimler gibi ayaklara zarar verebilecek nesnelere karşı korunmasız kalmanıza da neden olur.

Doç. Dr. Atış, sağlığımızı tehdit eden bu durumlardan korunmak için evde terlik veya çorap giymeyi; özellikle hamam, banyo, sauna, havuz kenarı gibi ortak kullanım alanlarında yerlere çıplak ayakla basmaktan kaçınmayı; ortak havlu, çorap ve ayakkabı kullanmamayı; ayakları nemli bırakmamak için ter emici çoraplar giymeyi öneriyor.

"ÇORAP, ZEMİNLE AYAK ARASINDA BİR FİLTRE GİBİ"

Genel olarak çıplak ayakla dolaşmanın savunucusu olan Podoloji Uzmanı Dr. Conenello, yemek pişirmek gibi uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler yaparken ayak desteği kullanılmasını öneriyor.

"Uzun süre çıplak ayakla ayakta durduğunuzda, ayağın bir bölgesinde aşırı yük olabilir” diyerek, profesyonel aşçıların bile genellikle ağırlığı tüm ayaklarına dengelemelerine izin veren bir ayakkabıdan faydalandıklarını dile getiriyor.

“Elbette çorap giymenin yanlış bir tarafı yok” diye ekliyor, “Çorap, zeminle ayak arasında bir filtre gibidir.”

Çorap giymek ya da giymemek? Avantajları ve dezavantajlarıyla tercih sizin!

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