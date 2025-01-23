Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: 2 kırmızı kart verilmedi - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: 2 kırmızı kart verilmedi

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde Lyon'la 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 23:37 Güncelleme: 23.01.2025 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

        2

        "İKİ KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

        "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu."

        3

        "SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

        "Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız."

        4

        "UFC DÖVÜŞÇÜSÜ GİBİ"

        "VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz."

        5

        MAXIMIN'İN GELECEĞİ

        "Maximin, 3 haftadır idman yapmamış bir oyuncu olarak performans verdi. Şu an fit değil ama ihtiyacımız vardı. İrfan'ın da sarı kartı olduğu için onu rakibin sarı kartlı oyuncusunun önüne koymak istedim. Saint-Maximin'in geleceğine dair ne olacağını bilmiyorum."

        6

        YUSUF AKÇİÇEK

        "Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdmana ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Sol kanatta zavallı Seba'nın biraz özverili oynaması gerekti ve takıma çok yardımcı oldu. Yusuf, harika bir potansiyeli olan bir oyuncu."

        7

        "KULÜP İÇİN İSTİYORUM"

        "Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı, yorumda bulunmak ayrı. Onlardan ricada bulunmak benim işim ama onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil. Ben onlardan istediğim şeyleri kendim için değil, kulüp için istiyorum."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kredi kartını anahtar gibi kullandılar
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Kadıköy'de gol sesi çıkmadı!
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu ile anlaştı!
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!