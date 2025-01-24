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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!

        Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:09 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:23
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        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
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        Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’un milli futbolcusu Ahmed Kutucu’yu resmen kadrosuna kattı.

        Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ahmed Kutucu ise sezonun geri kalanında 20 milyon TL, gelecek sezon 50 milyon TL, 2026-27 sezonunda 60 milyon TL, 2027-28 sezonunda ise 75 milyon TL kazanacak.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

        Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

        Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

        2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

        2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

        2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

        2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

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