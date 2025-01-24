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        Haberler Yaşam Yer fıstığından polene: Alerjilerinizin silinmesi mümkün mü? Bilim insanlarının hafıza hücreleri üzerine olan çalışmaları umut verici!

        Yer fıstığından polene: Alerjilerinizin silinmesi mümkün mü? Bilim insanlarının hafıza hücreleri üzerine olan çalışmaları umut verici!

        Çocukken sahiplendiğiniz bir alerjiniz varsa, bu ömür boyu sizinle mi kalacak? Bilim insanları bu soruya cevap ararken, alerjilerin sürekliliğini sağlayan yeni bir hücre türü keşfetti. Bu hücreler hedef alınarak gelecekte alerjilerin silinmesi mümkün olabilir mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:30
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        Bilim insanları, bazı alerjilerin neden ömür boyu sürebilirken bazılarının zamanla kaybolduğuna dair yeni ipuçları elde etti. Yakın zamanda yapılan iki çalışma, bu farkın, alerjileri "hatırlayan" ve büyük olasılıkla zaman içinde sürdüren uzun ömürlü bağışıklık hücreleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

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        Çalışmalara göre, bu hücrelerin modifiye edilmesi veya ortadan kaldırılması gelecekte alerjilerin etkilerini azaltabilir ya da tamamen iyileştirilebilir. İşte çalışmanın detayları...

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        ALERJİLER NEDEN OLUŞUR?

        Bağışıklık sistemi normal şartlarda zararlı patojenleri tanır ve onlara karşı koruma sağlar. Ancak alerjilerde, bu sistem yanışı bir alarm verir ve zararsız maddeleri tehdit olarak algılayarak onlara saldırır.

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        Bu yanıtı yöneten şey ise genellikle immünoglobulin E (IgE) olarak bilinen antikorlardır. IgE, kısa ömürlü plazma hücreleri tarafından üretilir. Ancak bu, yaşam boyu sürebilen alerjileri tam olarak açıklayamaz.

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        UZUN ÖMÜRLÜ HÜCRELERİN ROLÜ

        Son iki çalışmada, bilim insanları şaşırtıcı bir hücre türü keşfetti. Hafıza B hücreleri olarak adlandırılan bu hücreler, normalde virüs ve bakterileri tanır ve onlara karşı savunma geliştirir.

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        Ancak, bazı hafıza B hücrelerinin IgE antikoru ürettiği ve özellikle alerjenleri "hatırladığı" ortaya çıktı. Bu hücreler, plazma hücrelerinden farklı olarak, yıllarca hatta yaşam boyu vücutta kalabiliyor.

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        ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLERDEKİ FARKLAR

        Birinci çalışma, yer fıstığı alerjisi olan 58 çocuk ile alerjisi olmayan 13 çocuğun kan örneklerini inceleyerek yapıldı. Diğer çalışma ise yetişkinlerde farklı alerjilere odaklandı: huş poleni alerjisi, toz akınına alerji ve yer fıstığı alerjisi. İki grup arasında, alerjilerin sürekliliğini sağlayan aynı türden hafıza B hücreleri tespit edildi.

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        HAFIZAYA DAYALI ALERJİ TESTLERİ VE TEDAVİLER

        Bu hücrelerin varlığı, gelecekteki alerji testlerinde bir biyolojik belirteç olarak kullanılabilir. Örneğin, bir çocuğun alerjisinin ileride kalıcı olup olmayacağını anlamak mümkün olabilir. Bunun yanında, bu hafıza hücrelerinin hedeflenmesi ile yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir.

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        ALERJİLERİN YOK EDİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

        IMMUNOTERAPİ VE HÜCRE MODİFİKASYONU

        Huş poleni alerjisi olan yetişkinlerde yapılan bir çalışma, immünoterapinin etkisini araştırdı. Bu tedavi, hastaları azar azar artan dozlarda alerjene maruz bırakarak bağışıklık sistemini desensitize etmeyi amaçlar. Tedavinin IgE seviyelerini düşürdüğü bilinse de, hafıza B hücreleri üzerindeki etkisi henüz tam olarak bilinmiyor.

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        GELECEĞE DAİR UMUT VERİCİ GELİŞMELER

        Bu yeni bilgi, çocuklardaki alerji davranışlarını uzun vadede izleme ve tedavi etme yöntemlerini değiştirme potansiyeline sahip. Gelecekte, bilim insanları bu hücreleri modifiye ederek alerjilere yol açan IgE üretimini durdurabilir.

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        ALERJİLER NEDEN KAYBOLUR YA DA GERİ DÖNER?

        Bazı insanlar alerjilerinden kurtulurken, başkaları bu durumla ömür boyu uğraşıyor. Uzmanlar, bazı bireylerin zamanla alerjenlere "alıştığını" ve bağışıklık sisteminin bu uyumu sağladığını düşünüyor. Bununla birlikte, alerjiler beklenmedik bir şekilde geri dönebilir.

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