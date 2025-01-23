Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. 8 puanı bulunan sarı-lacivertliler, 13 puanlı Lyon'u devirip play-off ve ilk 8 yolunda avantaj elde etmek istiyor.
STAT: Ülker
HAKEM: Simone Sozza
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk ediyor.
Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya 22. sırada yer alıyor.
4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.
Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.
5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Lyon karşısında kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.
4 MAÇI DA LYON KAZANDI
Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.
2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.
İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.
Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.