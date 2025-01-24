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        NATO Genel Sekreteri: Kriz durumundayız

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, son zamanlar sıklıkla gündeme getirdiği NATO'nun savaşa hazırlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Rutte "Gerçekten bir kriz durumundayız, hızlı bir şekilde daha fazla para harcamalıyız. Ukrayna'ya olan desteği artırmalıyız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:25
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        NATO: Kriz durumundayız
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde NATO'nun mevcut durumuna dair yorumlarda bulundu.

        Rutte "Gerçekten bir kriz durumundayız. Öncelikle para... Hızlı bir şekilde daha fazla para harcamalıyız. %2'lik savunma harcaması kesinlikle yeterli değil, önümüzdeki birkaç ay içinde bunun ötesine geçmeliyiz. Daha fazla bekleyecek zaman yok. Ukrayna'ya olan desteğimizi artırmalıyız, geri çekilmemeliyiz. Savaşın seyrini değiştirmek zorundayız ki şu an cephede durum olumlu yönde ilerlemiyor." diyerek Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

        Rutte Ukrayna Savaşı'ndan kötü bir anlaşma ile çıkmanın neticelerini de işaret ederek "Eğer kötü bir anlaşma imzalarsak Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore birbirlerine çak yapacaklar. Bunu kabul edemeyiz ki bu jeopolitik olarak büyük bir hata olur. Son olarak barış sürdürülebilir olmalı ve böylesi bir barış için Putin'in bir daha Ukrayna'dan bir kilometrekare dahi alamayacağından emin olmalıyız." dedi.

        *Haberde kullanılan fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir

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