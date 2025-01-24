Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı! Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı 25 yaşındaki Esra Nazik'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi. Esra Nazik'in yangın sırasında babası Süleyman Nazik'i arayarak, "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diyerek yardım istediği belirtildi. Aynı yangında hayatını kaybeden garson Eslem Uyanık ve Şevval Şahin'in oda arkadaşı olan Nazik'in de 12. kattan kurtulmak için atladığı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.01.2025 - 08:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:24 facebook

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