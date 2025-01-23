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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi! | Son dakika haberleri

        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!

        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 51 yaşındaki Yılmaz Sarıtaş ile çocukları 15 yaşındaki Nehir Sarıtaş ve 12 yaşındaki Doruk Sarıtaş Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ve 2 çocuğunun otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:28
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        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Yılmaz Sarıtaş (51) ve çocukları Nehir Sarıtaş (15) ile Doruk Sarıtaş (12) hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR

        DHA'daki habere göre baba ve çocukları için Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Baba ve çocukları, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        "ÇOK DÜZGÜN, İŞİNDE GÜCÜNDE BİR İNSANDI"

        İHA'daki habere göre Yılmaz Sarıtaş'ın komşusu Fethi Cengiz, yaptığı açıklamada, “Yılmaz komşumuzdu. Çocukluğu yanımızda geçti. Aynı zamanda oğlumun da arkadaşıydı. Çiftlikleri vardı. Süt ve hayvancılık işleri yapıyorlardı. Yılmaz gayet güzel bir çocuktu, düzgün bir çocuktu, işinde gücünde bir insandı. Çok üzüldük” dedi.

        4. KATA KADAR GELEBİLDİLER

        Öte yandan, yangında çocuklarını kurtarmak için çabalayan Yılmaz Sarıtaş'ın, 2 çocuğu ile otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri öğrenildi.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİYDİ

        Yılmaz Sarıtaş'ın, 1 Şubat 2013'te Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen ve 1 güvenlik görevlisinin öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bombalı intihar saldırısı sırasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da öğrenildi.

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