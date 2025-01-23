Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

4 KİŞİLİK AİLE TATİLE GİTTİ

İstanbul'dan kar tatili için Doğan ailesi, anne, baba ve 2 çocuğuyla Kartalkaya'ya gitti ama bu 4 kişilik ailenin son tatili oldu.

DHA'daki habere göre Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan (51), yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu (40), çocukları Mavi (7) ve Doğa Doğan (9) ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitti.