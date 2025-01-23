Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki facianın acısi dinmiyor. İstanbul'da bir bilişim firmasında CEO olarak görev alan Tolga Turan'ın eşi Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) da, yarıyıl tatilini geçirmek için gittikleri Kartalkaya'da otelde çıkan yangında hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ DHA'daki habere göre Bolu'dan İstanbul'a gönderilen Müge Turan ve kızı için dün, Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

BABA İLE BÜYÜK KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ Tolga Turan ve tatile gitmekten son anda vazgeçtiği öğrenilen büyük kızı Eylül Turan (19) taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Müge Turan ve kızı Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİNDEN YARDIM İSTEMİŞ Öte yandan, Müge Turhan'ın yangın sırasında eşini arayıp yardım istediği öğrenildi. Muhtar Cem Şaik, "Tolga Bey benim çok samimi olduğum ahbabım. Pazar günü eşi ve küçük kızı tatil olduğu için otele gittiler. Ama maalesef bu olay yaşandı. Eşi yangın olduğu sırada Tolga Bey'i aramış, "Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz. Yanıyoruz" diyor.

"TELEFONLA ARIYOR ULAŞAMIYOR" Tolga Bey buradan otele gidiyor. Telefonla devamlı aradığında ulaşamamış. Dumandan etkilenip yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı. Baba Turan'ın facianın yaşandığı otele gittiğinde eşi ve kızının cansız bedeni ile karşılaştığı öğrenildi.

"İKİ GÜN ÖNCE BİZE GELMİŞLERDİ" Cenazede konuşan yakınlardan Pınar Nilgün Kutsal, “Ben anneannesinin arkadaşıydım. Çocuklarını çok iyi yetiştirdiler. Bu ülkeye çok iyi bir evlat vereceklerdi, kısmet olmadı. 2 gün önce bize uğramışlardı. Kedileri sevmiştik, her şey çok iyiydi. Bu sabah haberlerini aldım ve inanamadım. Hayatımda ilk kez bu kadar canım acıyor. Allah hepsini gittikleri yerde rahat ettirsin. Ölen herkesin ruhu şad olsun. Lütfen bu durumu düzeltelim. Önlemleri ciddiye alalım. Çok fazla can kaybı yaşanıyor.