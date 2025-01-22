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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartalkaya son dakika haberi: Karne hediyesi kar tatiliydi | Çocuklarıyla öldüler | Son dakika haberleri

        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!

        Bolu Kartalkaya'da, dün sabaha karşı Grand Kartal'ı saran alevler, Türkiye'nin yüreğini kavurdu. Birbirinden güzel çocuklar, anneler, babalar, karne hediyesi olarak Kartalkaya'ya unutamayacakları anılar yaşamak için gitti. Ama bir yangın onları birbirlerinden de sevdiklerinden de kopardı... İşte çocuklarıyla can veren aileler...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:33 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:36
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        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
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        Bolu Kartalkaya'da, 76 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin yaralandığı otel yangınında Bursalı diş hekimi olan çift ile 2 çocuğu da yaşamını yitirdi.

        DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARTIK YOK

        DHA'daki habere göre yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.

        BUGÜN UĞURLANACAKLAR

        Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, bugün ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

        DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ

        Adanalı olan ve yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi.

        ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Doğan ailesinin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

        5 KİŞİLİK AİLE 9 YAKINIYLA CAN VERDİ

        Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

        ANNESİNDEN HELALLİK İSTEDİ

        Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla birlikte 14 kişi hayatını kaybetti.

        BABALARI İLE HAYATA VEDA ETTİLER

        ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        5 KİŞİLİK AİLE ARTIK YOK

        Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz Ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe (40), Ankaralı doktor eşi Ahmet (44), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9), tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

        ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

        Kartalkaya'daki faciada, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        AİLESİNDEN 7 KİŞİYİ KAYBETTİ

        Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, acı haberle yıkıldı.
        Bolu'da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, acı haberle yıkıldı.

        Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, yürek yakan faciada ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torunu yaşamını yitirdi.

        ACI HABERİ ALDI

        Baba Gültekin, dün sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

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        #kartalkaya
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