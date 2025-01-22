Bolu Kartalkaya'da yaşanan facia geride çok büyük acı ve kayıplar bıraktı. O ailelerden biri de Suyolcu Ailesi oldu.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK TATİLE GİTTİ DHA'daki habere göre İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun (12) yangın sırasında Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de oldukları ortaya çıktı.

ANNE İLE KIZI OTELDEN ÇIKAMADI Yavuz Suyolcu (42) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.