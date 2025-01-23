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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda... | Son dakika haberleri

        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...

        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor 25 yaşındaki Yiğit Gençbay ile arkadaşı aynı yaştaki makine mühendisi Alp Mercan'ın, yangının ilk anında dışarıya çıktıkları; mahsur kalanları kurtarmak için tekrar içeriye girince yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı. Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, kardeşi ile Yiğit'in liseden bu yana arkadaş olduklarını söyleyerek, "Yiğit de Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:03
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        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
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        Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay (25) ve özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan arkadaşı Alp Mercan (25), kayak tatili için Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti.

        2. KATTAYDILAR HEMEN UYANDILAR

        Makine Mühendisi Alp Mercan.
        Makine Mühendisi Alp Mercan.

        DHA'daki habere göre 12 katlı Grand Kartal Otel'in 2'nci katında aynı odada konaklayan liseden bu yana arkadaş Gençbay ve Mercan, çıkan yangın sırasında uyandı.

        İNSANLARI KURTARMAK İÇİN OTELE GİRDİLER

        İntörn doktor 25 yaşındaki Yiğit Gençbay.
        İntörn doktor 25 yaşındaki Yiğit Gençbay.

        Dumanların arasından hızla ilerleyip, binadan çıkan Gençbay ve Mercan, kayak hocalarını arayıp, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Ancak Gençbay ve Mercan, otelden gelen yardım çığlıkları üzerine can kurtarmak için tekrar içeri girmeye karar verdi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Alevlerin içine giren iki arkadaştan daha sonra haber alınamadı. Yangın söndürüldükten sonra iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı.

        İKİ GENÇ DE TOPRAĞA VERİLDİ

        İki arkadaşın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi. Yiğit Gençbay'ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası İncek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mercan için de bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mercan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        "ÇIĞLIKLARI DUYUNCA GERİ DÖNMÜŞLER"

        Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, "Yiğit ve Alp kayak hocalarına, 'Biz kurtulduk, oda numaramız da bu, bizi merak etmeyin' demiş. Onlar da kendi öğrencilerini bulmaya çalışırken liste oluşturmuşlar, liste oluştururken Alp ve Yiğit için 'sağ çıktı' diye tik atmışlar. Alp mühendis, Yiğit de doktor. Ama çığlıklar gelince tekrar içeri girmişler; bir daha da çıkamadı kuzularım.

        "O SABAH ÇIKIŞ YAPACAKLARDI"

        Hiçbir listede yoktular, hatta biz sağ çıktıklarını duyunca hastaneleri aradık. Dağ bayır arandı. Yiğit de Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı. Liseden beri hiç ayrılmadılar. Şehadete de birlikte gittiler. Tatile gitmişlerdi; o gün sabah çıkış yapacaklardı" ifadelerini kullandı.

        "BİRİLERİNİ KURTARMA ÜMİDİYLE TEKRAR BİNAYA GİRİYORLAR"

        Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alp Mercan'ın üniversiteden çok sevdiği bir arkadaşının kardeşi olduğunu belirterek, "Gençbay ve Mercan sağ kurtuluyorlar, ancak birilerini kurtarmak ümidiyle tekrar binaya giriyorlar. Rabb’im bu kahramanlıklarını şehadet makamıyla şereflendirsin" ifadelerini kullandı.

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