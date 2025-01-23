Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz? Kartalkaya'da yanan otelde, aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Esra Nazik de hayatını kaybetti. İşe 1 ay önce başlayan Nazik'in babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Nazik'in yakını Erhan Yıldız da, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:48 facebook

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