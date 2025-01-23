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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz? | Son dakika haberleri

        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?

        Kartalkaya'da yanan otelde, aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Esra Nazik de hayatını kaybetti. İşe 1 ay önce başlayan Nazik'in babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Nazik'in yakını Erhan Yıldız da, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:48
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        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
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        Bolu'da, facianın yaşandığı Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında ölenlerden biri de 25 yaşındaki Esra Nazik'ti.

        BİR AY ÖNCE AŞÇI OLARAK İŞE BAŞLAMIŞTI

        DHA'daki habere göre otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik, Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü'nden 2022 yılında mezun olmuştu. Nazik'in, bu kış sezonunda 1 ay önce işe başladığı öğrenildi.

        "KIZIM DAHA ÇOK GENÇTİ"

        Esra Nazik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

        "NEDEN YARDIMA GELMİYORSUNUZ"

        Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da, "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.

        Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

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