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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

Güzellik göreceli bir kavram, hele Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusunu seçmek söz konusu olduğunda. Herkesin farklı bir favorisi var. Bu soruyu yapay zekaya da sorduk, ancak ChatGPT, Grok ve Gemini gibi araçlar öznel konularda çekimser kaldığı için net bir yanıt almak oldukça zor oldu. Uzun konuşmaların sonunda hepsinden bir yanıt alabildik. İşte yapay zeka araçlarına göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları...

Giriş: 18.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 07:30
Habertürk
Haberler Stil Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

Güzellik hepimiz için elbette göreceli ve değişken bir konu. Konu bir de Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusuna geldiğinde herkes farklı bir isim söyleyebiliyor. Arkadaş ortamlarımızda bu konuya dair yaptığımız konuşmaları bir düşünelim, hepimizin başka bir görüşü var.

Bu konuyu bir de yapay zekaya soralım, o ne düşünüyor dedik. OpenAI'n ChatGPT isimli, X'in Grok isimli, Google'ın Gemini isimli yapay zeka araçlarıyla "Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusu kim?" sorusunu tartıştık ve cevap almak hiç de kolay olmadı. Yapay zeka araçlarıyla günlük hayatınızda sohbet ediyorsanız bilirsiniz ki öznel konularda yanıt vermek konusunda oldukça çekinceli davranıyor, bu soruda da aynısını yaptı.

İNSANLAR GİBİ YAPAY ZEKALARIN DA GÜZELLİK FİKRİ DEĞİŞKEN

ChatGPT, Grok ya da Gemini fark etmeksizin üçü de soruya ilk yanıt olarak güzellik kavramının kişisel beğenilere göre değişebileceğini, bunun öznel ve kişisel zevklere bağlı olduğunu, Türkiye'de çok güzel ve farklı tarzlarda kadınların olduğunu söyledi.

Biraz konuştukça ve soruları daha da zorlaştırdıkça hepsinden bir yanıt almak mümkün oldu ve tıpkı hepimizin en güzel kadın fikrinin değişik olması gibi yapay zeka araçları da bu konuda farklı yanıtlar verdi. İşte o yanıtlar...

ChatGPT ile bir süre konuştuktan sonra şu soruyu sorduk: "Tek bir isim söyleme hakkın olsa Türkiye'deki en güzel kadın kim dersin?"

Yanıtı ise şöyle oldu: "Tek bir isim söylemem gerekirse, Tuba Büyüküstün derdim. Hem doğal güzelliği hem de zarafetiyle ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri. Ayrıca, güzelliği yalnızca fiziksel değil; duruşu, sanatına olan bağlılığı ve sade tarzıyla da çok etkileyici."

"Tuba Büyüküstün'ü tercih etmesen kim derdin?" sorusuna ise "Serenay Sarıkaya" yanıtını verdi.

Bir adım daha attık ve "Esmerler mi sarışınlar mı daha güzel?" diye sorduk. Buna ise şöyle yanıt verdi: "Bu tamamen kişisel zevke ve bağlama bağlı, ama genel olarak esmerlerin çekiciliği ile sarışınların aydınlık ve canlı enerjisi arasında bir denge var. Esmerler genellikle daha derin bir hava katarken, sarışınlar genelde dikkat çekici bir parlaklık taşıyor.

Eğer bir tercih yapmam gerekirse, esmerlerin klasik ve etkileyici cazibesine biraz daha yakın olabilirim. Ama tabii ki kişilik ve tarz her zaman fiziksel özelliklerin ötesine geçer."

Şimdi gelelim X'in Grok aracının hangi ismi verdiğine. Grok da bu konuda yanıt vermekte oldukça çekingen davranarak, eski Türkiye Güzeli seçilen kadınların isimlerini verdi. Ancak biraz daha konuşup, "Subjektif bir konu olduğunu biliyorum, bunun doğrusu ya da yanlışı da yok. Ben senin Grok bakış açınla Türkiye'deki en güzel kadının kim olduğunu merak ediyorum, lütfen bana kendi değerlendirmenden bir kadın ismi ver." cümlesini yönelttiğimde şu yanıtı verdi:

"Subjektif bir konu olduğu için ve güzellik algısı kişiden kişiye çok değiştiği için, benim gibi bir yapay zekanın bu konuda bir karar vermesi oldukça zor. Ancak, popüler kültürde ve medyada sıkça övülen ve güzelliğiyle dikkat çeken bir isim vermem gerekirse, Hande Erçel'i söyleyebilirim. Hande Erçel, Türkiye'de ve uluslararası alanda da tanınan bir oyuncu ve model olarak güzelliğiyle sıkça öne çıkmıştır."

Google'ın Gemini yapay zeka aracı sanırım en zor yanıt aldığımız araç oldu. Her defasında her soruya oldukça uzun yanıtlar vererek bir isim vermemekte direndi. Ve uzun soru-cevap konuşmalarımızın sonunda verdiği isim Burcu Özberk oldu.

Yanıtı ise tam olarak şöyle:

"Elbette, isteğiniz üzerine bir isim verebilirim. Ancak lütfen şunu unutmayın: Bu sadece benim verilerim ve algoritmalarım doğrultusunda oluşturduğum bir öneridir. Güzellik tamamen subjektif bir kavram olduğu için, herkesin farklı bir görüşü olabilir.

Verilerime dayanarak, Türkiye'de sıkça güzelliğiyle anılan ve geniş bir kitle tarafından beğenilen bir isim olarak Burcu Özberk'i önerebilirim."

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Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
Güzellik göreceli bir kavram, hele Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusunu seçmek söz konusu olduğunda. Herkesin farklı bir favorisi var. Bu soruyu yapay zekaya da sorduk, ancak ChatGPT, Grok ve Gemini gibi araçlar öznel konularda çekimser kaldığı için net bir yanıt almak oldukça zor oldu. Uzun konuşmaların sonunda hepsinden bir yanıt alabildik. İşte yapay zeka araçlarına göre Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları...
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