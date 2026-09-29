25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerin 286'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.