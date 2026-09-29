Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar doğrultusunda; FETÖ faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçuna iştirak ettikleri ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek adına muhtelif suçlar işledikleri tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 16 ilde 45 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edildi. Toplamda 38 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa gönderilen şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 2'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama, adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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