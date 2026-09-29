UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız, Bursa'da İtalya'yı konuk etti.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olan milliler, İtalya'ya karşı 4-1 kaybetti.

Mücadelenin ardından Ay-Yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında soruları yanıtladı.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Sonra benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve bugün ise A Ligi'ndeyiz. Bu ligde seviyeler tabii ki de farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamak kolay değil; bu tabii ki de bir bahane değil. Milli takım olarak alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz ve bunu da tabii ki alışkanlık hâline getirmemiz gerekiyor. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya Milli Takımı 840 milyon euro, bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ve medyada gördüklerime istinaden konuşmam gerekirse sanki maçtan önce bizi kolay bir maç bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu açıkçası futbolcularımıza da söylemiştim; ne olursa olsun kolay bir maç olmayacaktı.

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🎙️ Vincenzo Montella: Bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Sonra benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve bugün ise A Ligi'ndeyiz. Bu ligde seviyeler tabii ki de farklı.



Üç günde bir bu seviyede oynamak kolay değil; bu tabii ki de bir bahane değil. Milli takım… pic.twitter.com/aoKOZRF1u0 — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

Başkanla alakalı konuşmam gerekirse; biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de her zaman konuşur, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi, eğer hep beraber buralara kadar geldiysek bu, her zaman birbirimize yardım ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız içindir.

🎙️ Vincenzo Montella: Başkanla alakalı konuşmam gerekirse; biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de her zaman konuşur, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi, eğer hep beraber buralara kadar geldiysek bu, her zaman birbirimize yardım ettiğimiz ve… pic.twitter.com/SXiv7baj3N — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

"BARIŞ VE KEREM'İN HEYKELLERİNİ DİKESİM GELİYOR"

Barış ve Kerem, uzun zamandır burada kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çok mücadele edip fedakarlık gösteren iki futbolcudan desteğimi hiçbir zaman esirgemem; açıkçası heykellerini bile dikesim geliyor. O yüzden kesinlikle herkesin milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir detay var; 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, Türk forvet yok; gol atan Türk forvet yok Türkiye'de.

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💥 "Barış ve Kerem'in heykellerini bile dikesim geliyor."



🎙️ Vincenzo Montella: Barış ve Kerem, uzun zamandır burada kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu kadar çok mücadele edip fedakarlık gösteren iki futbolcudan… pic.twitter.com/67H1ewI2xy — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

Proje doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yeni futbolcuları adapte etmek, özellikle bu seviyede hiç kolay olmuyor. Bu yüzden genç oyuncuları doğrudan bu seviyeye atıp gelişimlerini engellemek ve önlerini kapatmaktansa, onları takıma kademeli ve dengeli bir şekilde yavaş yavaş entegre etmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum.

🎙️ Vincenzo Montella: Proje doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yeni futbolcuları adapte etmek, özellikle bu seviyede hiç kolay olmuyor. Bu yüzden genç oyuncuları doğrudan bu seviyeye atıp gelişimlerini engellemek ve önlerini kapatmaktansa, onları takıma kademeli ve… pic.twitter.com/c6arw1PxMP — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

"ÖNEMLİ FIRSATLARIM VARKEN BİLE GİTMEDİM"

Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek devam etmesini de biliriz.

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🎙️ Vincenzo Montella: Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini… pic.twitter.com/6fBsQL5xQh — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

"ALTAY'IN ISLIKLANMASI BENİ ÜZDÜ"

Açıkçası, şartlara rağmen böyle bir reaksiyon göstermemiz ikinci yarıda beni gururlandırdı. Futbolcularımızın pes etme ruhuna sahip olmadığını gösteriyor. Islıklamalar olabilir, buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları, birinci hatada, birinci yediğimiz golde, bu beni açıkçası derinden üzdü. Çünkü futbol, hatalar oyunu ve açıkçası herkes hata yapabilir. Desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı, bunu sormak isterim.

🎙️ Vincenzo Montella: Açıkçası, şartlara rağmen böyle bir reaksiyon göstermemiz ikinci yarıda beni gururlandırdı. Futbolcularımızın pes etme ruhuna sahip olmadığını gösteriyor. Islıklamalar olabilir, buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları, birinci hatada,… pic.twitter.com/azGQhSw5YV — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

Bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel enerjilerin rejenerasyonunun, fiziksel rejenerasyon kadar önemli olduğunu bir daha gördük.

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🎙️ Vincenzo Montella: Bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel enerjilerin rejenerasyonunun, fiziksel rejenerasyon kadar önemli olduğunu bir daha gördük. pic.twitter.com/XF6tOZz0sX — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Her maçın kendine has bir hikâyesi var. Yani ona bakılırsa FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Bu, üstünde olan her zaman kazanır demek olmuyor. Futbol her zaman açık bir oyundur. Tabii ki de Belçika, İtalya'ya gitti, örnek veriyorum, İtalya'yı İtalya'da yendi. Yani o da kolay bir maç olmayacak. Biz oraya gittiğimizde başarılı olabilmek için öncelikle eksiklerimize bakmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunları oturup konuşmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor futbolcularımızla. Ve tabii ki de onları çalıştıktan sonra da sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.

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🎙️ Vincenzo Montella: Her maçın kendine has bir hikâyesi var. Yani ona bakılırsa FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Bu, üstünde olan her zaman kazanır demek olmuyor. Futbol her zaman açık bir oyundur.



Tabii ki de Belçika, İtalya'ya gitti, örnek veriyorum, İtalya'yı… pic.twitter.com/XVY40mOnyh — HT Spor (@HTSpor) September 28, 2026

"KOLAY BİR MAÇ HAVASI YARATMAMAMIZ GEREKİYOR"

İlk 30 dakikanın beklentilerinin altında kaldığımız için açıkçası hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama ben ondan sonrasında biraz daha abartı edildiğini düşünüyorum. Biz sadece genel olarak hepimiz bu soruya cevap vermeye çalışmam gerekiyorsa, herkesin ayakları yere basması gerekiyor. Ben tutkuyu, futbola olan tutkumuzu ve bağlılığımızı anlıyorum ama ben de Napoli'den geliyorum, tutkuların olduğu bir yerden geliyorum. Bazen havaya girmememiz lazım diye düşünüyorum. Bilinçaltını biraz daha iyi yönetebiliriz, bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Bu statta oluşabilecek tutkuyu biliyorduk. Benden öncesinde de buradaki atmosferin tutkusunu biliyorduk. Ben geldikten sonra da bir kez daha deneyimleme fırsatımız oldu. O yüzden bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay bir maç havası hiçbir zaman yaratmamamız gerekiyor. Her zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor, eksiklerimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor.

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