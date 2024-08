Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!

100 yıl aradan sonra yeniden Paris’e dönen olimpiyatlarda (Paralimpik Oyunları dahil) 206 ülkeden 15 bine yakın sporcu yarışacak. 4 yıldır bu ‘an’ için hazırlanan sporcular için antrenmanlar kadar 15 gün boyunca kalacakları olimpiyat köyünde nasıl beslenecekleri de çok önemli! The New York Times’a konuşan olimpiyat oyunlarının iletişim ekibinden Guillaume Thomas, Paris Olimpiyat Köyü'ne ilk kez giren bir sporcu için en unutulmaz anının, kompleksin etkileyici büyüklüğü değil taze pişmiş bagetlerin kokusu olacağını söylüyor: “Bu bilinçli olarak tasarlandı. Çünkü her Fransız köyünde bir fırın vardır. İnsanların içeri girerken bagetin kokusunu alabilmelerini istiyoruz. Bu bilinçli olarak tasarlandı.”