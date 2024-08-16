Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

Daha yüksek verimlilik ve daha düşük maliyet, yapay zekâyı sağlık ekosisteminin bir parçası haline getirmiş durumda. Veri analizi sayesinde hastalık teşhisinin yanında kişiye özel tedavi ve robotik destekli girişimsel işlemler ve ameliyatlar, tekrarlayan hastane yatışları, morbidite ve mortalite tahmini gibi önemli uygulamalar geliştirilebilir hale geliyor. Bu durumda akla “Acaba yapay zekâ hekimlerin yerine geçecek mi” sorusu geliyor. Uzmanlar; “Hekimlik sanatında öyle bir şey var ki, o olduğu sürece bu mümkün değil diyor. Buna rağmen yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamalarını etkin kullanan hekimlerin kullanmayanların önüne geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi