GYODER Başkanı Çekici: Kirada düzeltme dönemi içindeyiz

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, düzenleyecekleri 19. Gayrimenkul Zirvesi öncesi gazetecilerle bir araya gelerek gayrimenkul durumundaki son durum ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERİŞİLEBİLİR KONUT ÜRETİMİ İÇİN ISRARCIYIZ"

GYODER Başkanı Çekici, dünyada 1.6 milyar kişinin barınma sorunu yaşadığını belirterek, bu konuda Türkiye öncülüğünde bir çalışma başlatılabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Evlenme-boşanma oranları arttı, yabancı öğrenci sayıları arttı, solo yaşam yüzde 70 arttı son 10 yılda. Solo yaşamların yanı sıra bekar anne-babalar çok arttı. Erişilebilir konut sayısını arttırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz GYODER’in Yeni Konut Modeli var. GYODER olarak barınma soruna çare olmak ve kentsel dönüşümün de önünü açmak için yaklaşık 2 yıl önce Erişilebilir Konut Komitesi’ni kurduk ve 2023 Temmuz ayında komitemizin geliştirdiği GYODER Yeni Konut Modeli’ni kamuoyu ile paylaştık. Kiraların yarı yarıya düşmesini hedeflediğimiz bu model için Türkiye’de ve Türkiye dışında ilgili taraflarla görüşmelerde bulunduk. Kamunun kiraya veren konumunda olduğu bu modelin finansmanını, sermaye piyasası enstrümanlarını da içine alan çeşitli modellerle destekledik. Bu modelde devletten bir tek şey istiyoruz: ‘arsa’. Konut üretme sürecinde en büyük maliyet arsa maliyeti. Şu anda Türkiye ortalamasına bakarsak arsa maliyetleri yüzde 50 seviyelerine geldi. Ki bu oran Avrupa’da yüzde 20’lerde seyrediyor. Eğer biz de bu yüzde 50’yi düşürebilirsek diğer maliyetlerdeki artışı dengeleyecek bir formüle imza atmış olacağız. GYODER olarak amacımız, GYODER Yap-Kirala Konut Modelini uygulayarak insanlara konut erişimi sağlamak ve böylece kentsel dönüşüm için yol açmaktır. Erişilebilir konut üretimi konusunda ısrarcı olmaya devam ediyoruz. Her sorun ile ilgili, sık sık her düzeyde kamu ile istişarelerimiz oluyor. Bugün dünyada 1.6 milyar insan erişilebilir konut krizi yaşıyor. Özellikle kıta Avrupası’nda konuyu derleyip toplayan, gönüllü ve öncü ülke olabiliriz erişilebilir konut konusunda. Bu konuda Türkiye’nin öncülüğünde genişletilmiş bir çalışma başlatabiliriz."

REKLAM "KİRADA ŞU AN BİR DÜZELTME DÖNEMİNİN İÇİNDEYİZ" Kira fiyatlarındaki artışı değerlendiren Çekici, "Kiralar dengesizleşti arzın az, talebin çok olması nedeniyle fiyat yükseldi. Kiracılık müessesinin kendine gelmesi gerekiyor çünkü iki yıldır kira artış oranları konusunda devlet müdahalesi yapıldı ve kira düzeyleri kendi doğal akışında oluşmadı ve yüzde 25 zam sebebiyle bir sıkıntı yaşandı. Şu an bir düzeltme döneminin içindeyiz. 1 yıl içinde doğal dengelerin oluşacağını düşünüyorum. Problemlerden biri de ev sahipliği oranlarının çok gerilemiş olması. Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 57’lere kadar geriledi. Sağlıklı oran yüzde 70’lerin üzeridir" dedi.

"MEVDUAT FAİZLERİNİN AŞAĞI YÖNLÜ BİR HAREKETİYLE PİYASA CANLANIR" Finansmana ulaşımda sorun yaşandığını belirten Başkan Çekici, "Acilen faiz politikasının üzerinde durulması lazım. Faizlerin gerilemesi ile konut sektörü ivme kazanır. Konut kredi faizlerinin kısa dönemde bir nebze aşağı çekilmesi bile pazarı canlandırır. Konut kredisi faizleri de bir düzeltme yaşasa, okun ucunun aşağıya döndüğünü gördüğü an konut alıcısı harekete geçer. Eğer faizler inerse bu yılın son çeyreğinde kıpırdanma olur. Bazı şeyler psikolojik. Türkiye’de gayrimenkul seviliyor, bir yatırım aracı olarak görülüyor. Özellikle konut iyi bir yatırım aracı, emeklilik planı... Nakitte kalmak Türkiye’de huzursuzluktur. Hal böyleyken kredi faiz oranları biraz düşsün, okun aşağı indiğini görülsün konut alımları artacaktır" diye konuştu.

REKLAM "YABANCIYA SATIŞTA İLK DEFA CARİ AÇIK VERECEĞİZ" Yabancıya konut satışındaki düşüşle de ilgili konuşan Çekici, "Yabancı satışlarında ciddi problemler var. Bunun bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Nitekim 4 dernek bir rapor hazırladık. Yabancıya satışı gelişmiş ülkeler gibi doğrudan yatırım çekmek olarak görmeli ve işleri profesyonel zeminde kolaylaştırmalıyız. Dikkatinizi çekerim, yabancı satışında ilk defa cari açık vereceğiz bu yıl. Aylık bazda baktığımızda yurtdışından gelip bizden konut alanlardan çok daha fazla, biz yurtdışından alım yapıyoruz. Bazı düzenlemeler yapılabilir. Yabancıya satış yüzde 4.5’tan yüzde 1.9’a düştü. Avrupa’da bu oranlar yüzde 10-15’lerde. Bizde de bu rakamlara çıkması doğal dengeyi bozmayacaktır. Yabancıya satışta kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın koşullarının yumuşatılmasını istemiyoruz. Golden Visa gibi çözümler üretilebilir ve değerleme konusundaki sorunların ivedi olarak çözülmesi ve yabancıya satışın önünün açılması gerekir" dedi.