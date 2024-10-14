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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı | Son dakika haberleri

        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!

        Sakarya'da, makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı. Olayda yaralanan, 35 yaşındaki Naim Karagüzel de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Karagüzel'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:02
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        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

        PEŞ PEŞE ACI HABERLER GELDİ

        DHA'daki habere göre Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23) 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de Merve Menteş ise 10 Ekim’de hayatını kaybetti.

        CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        FABRİKA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI

        1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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