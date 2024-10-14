Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı! Sakarya'da, makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı. Olayda yaralanan, 35 yaşındaki Naim Karagüzel de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Karagüzel'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:02 facebook

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