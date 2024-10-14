Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı! İstanbul'da, yolda yürüyen mağdur D.Ö.'nün cep telefonunu, motosikletle giderken kapkaç yapan 25 yaşındaki İbrahim Yavuz, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı cinayet dosyası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kapkaç yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Habertürk Giriş: 14.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:33 facebook

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