H&M gibi şirketler trendleri tahmin ve analiz etmek için yıllardır yapay zeka kullanıyor. Beslendiği verilere dayanarak yeni görüntüler, metinler, videolar ve sesler oluşturabilen bir teknoloji olan yapay zeka artık dijital modeller oluşturmak için de kullanılıyor. Moda markaları maliyetleri düşürmenin, zamandan tasarruf etmenin ve her boy, her beden, her dil, her din ve her ırktan insanı temsil eden modellerle çalışabilmenin bir yolu olarak dijital modellere yöneliyor.