İşte kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında en dikkat çekici olanı Megalopolis… Senaristliğini ve yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın üstlendiği Megalopolis’te, yıkıcı bir felaketin ardından değişmek zorunda olan Roma Şehri için dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın ütopik, idealist gelecek hayalini konu ediliyor. Haftanın yerli komedi filmi Meşru Gayri Meşru’da telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesini konu ediniyor. Haftanın korku filmi Azrail’de artık kimsenin konuşmadığı bir dünyada, kadınların liderliğindeki bir topluluk, hapisten kaçan Azrail adında genç bir kadının izini sürer. Haftanın animasyon filmi ise Kuzugiller ve Uçuş Hayali oldu. Ayrıca Joker yeniden vizyona giriyor, önümüzdeki hafta da ikinci filmi Joker: İki Delilik vizyona girecek. Angry Birds Filmi 2, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Şirinler: Kayıp Köy de çocuklar ve animasyon sevenler için yeniden vizyona giriyor. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay’on rol aldığı Kel Diva 30 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek. Oyunda bir abzürtlüğün içinde anlam bulmak anlatılıyor. 34. Akbank Caz Festivali başlıyor… Açılışında Kenan Doğulu 28 Eylül Cumartesi günün Müze Gazhane’de konser veriyor. Gece Yolcuları 20. Yıl Özel Konseri 28 Eylül’de Zorlu'da. 28 Eylül’de Yaşar, 29 Eylül’de Güldür Güldür Show, 30 Eylül’de Başrolde Emel Sayın Harbiye Açık Hava’da olacak. Yunanistan Başkonsolosluğu’nda 23 Ekim’e kadar İstanbul’dan New York’a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu sergisi, Institut Francais’de 30 Kasım’a kadar BEFORE 10 A.M. fotoğraf sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Bay Sinema: Türker Inanoğlu Sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Aralık'a kadar İstanbul Sinema Müzesi’nde olacak. Arter’de Yasemin Özcan'ın Islak Zemin sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Sergide seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans gibi farklı mecralar yer alıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.