Hayatınızdan çaldığınız 8 dakika, özgüveninizi kaybetmenize, hatta yeme bozukluğu yaşamanıza bile neden olabiliyor. Evet, biraz iddialı ama üniversite düzeyinde yapılan araştırma bunu söylüyor.

Siz, hayatınızda TikTok’a kaç dakikanızı ya da kaç saatinizi ayırıyorsunuz? Bu soruyu, yakınlarınız, özellikle ergenlik çağındaki çocuklarınız için de yanıtlamaya çalışın. Çünkü çalışma, bazı TikTok içeriklerinin ruh sağlığına zararlı olabileceğini ortaya koyuyor.

Avustralya'daki Charles Sturt Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, popüler sosyal medya platformunda çok fazla zaman geçirmek, özellikle de anoreksiyaya övgü nitelikli içerikleri izlemek, genç kadınların özgüvenine zarar verebiliyor ve yeme bozukluğu riskini artırabiliyor. Anoreksiya, kişinin kilosundan memnun olmaması nedeniyle, kendini aşırı zorlu ve devam ettirmesi neredeyse imkansız beslenme alışkanlıklarına zorlaması olarak kendini gösteriyor.

Bu, aşina olduğunuz bir bilgi ya da tahmin olabilir. Ama araştırmayı daha da dikkat çekici kılan, bu etkiyi yaratması için TikTok’ta geçirilen sürenin kısalığı… Sadece 8 dakika! Evet, yanlış okumadınız, sadece 8 dakika bile olumsuz etki bırakmaya yetiyor.