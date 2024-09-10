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Bitmeyen çekişme: Anneler ve kızları

Anneler ve kızları kavga eder ama bu dünyanın sonu değildir. İlişkinizi mahvetmeden ergenlikle nasıl başa çıkabilirsiniz? Bu sorunun cevabını anne-kız terapisti Rosjke Hasseldine'in The Mother Daughter Puzzle (Anne Kız Bulmacası) isimli kitabına referansla öğrenmeye çalışacağız.

Giriş: 10.09.2024 - 08:30 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:30
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Bitmeyen kavga: Anneler ve kızları

Geçmiş yıllarda oturduğumuz bir kafede bir kadın, 4 ve 9 yaşlarındaki kızlarım hakkında ciddi bir tonda “siz bir de onları ergen olduklarında görün” demişti. Kadının söylediği belli belirsiz şey bendeki mutluluğu geleceğe dair belirsiz bir korkuya dönüştürmüştü. Dün gibi hatırlıyorum. Halbuki birkaç dakika önce de ne kadar sevimli olduklarını söylemişti.

Ne yazık ki bu aslında sıradan bir durum. Anneler ailelerinden, arkadaşlarından hatta marketlerde ya da restoranlarda yabancılardan bu tür yorumlar duyuyor. Kapıları çarpan genç kızlar ve bağıran annelerle ilgili pek çok hikaye dinliyoruz. Bu yüzden bu uyarılar pek de şaşırtıcı değil.

Anne kız kavgaları kaçınılmaz mıdır? Değilse, bir anne bu çatışmayı atlatmak ve istediği yakın ebeveyn çocuk ilişkisini sürdürmek için ne yapabilir? Bunu anne-kız terapisti Rosjke Hasseldine'in The Mother Daughter Puzzle (Anne Kız Bulmacası) isimli kitabına referansla öğreneceğiz.

Anne kız ilişkisinin ergenlikte bozulması kaçınılmaz mı?

Çocuklar büyürken gerilim yaşanması aslında normal. Birey olmak zorundalar. Ebeveynleriyle çatışıyorlar. Buna bir uzaklaşma yolu bulmalıyız. Ama nasıl?

Ergenlik dönemi genellikle anne-kız ilişkisinde mücadelelerin ortaya çıktığı ilk aşama. Bu gerilim genellikle hormonlara bağlanır ve hormonlardan kaynaklandığı düşünülür. Kızlarımızın geçirdiği gelişimsel süreçleri anlamak önemli ancak uzmanlar hormonal değişikliklerin tek suçlu olmadığını öne sürüyor. Annenin hayatında olup bitenler de bu dinamikte bir başka faktör. Hayatımızda ne tür krizler ya da stres faktörleri olursa olsun, bunların çocuklarımızla ilişkilerimizi nasıl etkilediğinin farkında olmalıyız.

Çünkü bu noktada, aile içinde kadınlara yüklediğimiz toplumsal beklentilerin çoğu baş göstermeye başlar. Kız çocuğu annesinden farklı şeylere ihtiyaç duyar. Kendini tanımlamak ve kim olduğunu bulmak isteğiyle yanıp tutuşur. Annesinin gördüğü küçük kız olmaktan çıkar. Bir kız çocuğu kendi kişiliğini bulmaya çalışırken bazen annesinin sözlerinden rahatsız olabilir. Çatışma ortaya çıkıp çözülmeden bırakılırsa daha sonra gerginlik yaratır.

Genç kızlar kimliklerini arıyor

Annelerin kızlarının bağımsızlığa ihtiyacı olduğunu bilmeleri önemlidir. Anneler kızlarının bakış açısını anlayabilirse anne-kız arasındaki gerilimden kaçınılabilir. Anneler bazen bunu, bu çocuk artık söz dinlemiyor olarak tanımlıyor. Ergenlere asi gözüyle bakılıyor, ama yaptıkları şey sadece dünyada kim olacaklarını bulmaya çalışmak. Bunu yapabilmek için alana ihtiyaçları var ama aynı zamanda bir şeyleri deneyebileceklerini ve berbat edebileceklerini ve bunun için ebeveynleri tarafından yargılanmayacaklarını bilmenin güvenli bölgesine de ihtiyaçları var.

Ortaya çıkabilecek sürtüşmelere rağmen kesin olan bir şey var: Bu akrabalık ilişkisi her iki taraf için de büyük önem taşır. Anne-kız ilişkisi diğer tüm ilişkiler için (arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, büyüklerinizle, karşı cinsle ilişkilerinizde) temel oluşturur. Araştırmalar, anne ve kız arasındaki bağın kızın özgüvenine katkıda bulunduğunu ve yetişkinlikte de önemli bir bağ olmaya devam ettiğini gösteriyor. Anneler ve kızları sonsuza kadar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bağlanmak için yaratılmışlar diyebiliriz.

Çoğu kadın kendisi de anne olmadıkça sağlıklı bir anne-kız ilişkisinin nasıl kurulacağını bilmez. Bunu zaman içerisinde öğrenir.

Annenin kendisine zaman ayırması önemli

Annelerin düzenli olarak kendilerine zaman ayırmaları önemlidir. Hayatınızda neye ihtiyacınız olduğunu kendinize sormak basit ama cevaplaması son derece zor bir soru. Ancak kişisel hayatlarımızda karşılaştığımız sorunların ebeveynlik hayatımıza yansımasını engellemek için bu soruyu sormak faydalı olacaktır.

Bu soru önemli çünkü kendi öz farkındalığınızla, nasıl ebeveynlik yaptığınızın ve hayatınızda neler olup bittiğinin farkına varmanızla ilgilidir.

New Hampshire'da yaşayan anne-kız terapisti ve yazar Rosjke Hasseldine bir annenin ihtiyaçları karşılanmadığında, bu ihtiyaçları kızının karşılamasını bekleyebilir ve bu da ilişkileri bozabilir diyor.

Bir annenin ihtiyaçlarının karşılanmaması ve aile içinde baskı hissetmesi ve görmesi genellikle nesilden nesile aktarılan bir deneyimdir ve kız çocukları bunu annelerinden öğrenir. Hatta bunu gelecek nesle aktarabilirler. Hasseldine'a göre anneler ve kızları arasındaki pürüz genellikle kimin söylediğinin olacağı ile ilgili diyor.

Aile içindeki kadınların haritalanma çalışması

Bu davranış biçimini değiştirmek için, bir aile içindeki kadınların duygularını ve deneyimlerini anlamalıyız. Hasseldine'a göre yeni bilgi gelmiyorsa beyin zaten bildiği şeye geri döner. Yani anne büyürken bunu gördüyse büyüdüğünde de bunu uygular gibi....

Hasseldine, The Mother-Daughter Puzzle adlı kitabında, bu farkındalığı yaratmanın yolunun, başta kız evlat, anne ve büyükanne olmak üzere aile içindeki kadınların duygusal gerçekliklerinin haritasını çıkaran bir tarih haritalama çalışması olduğunu söylüyor. Bu çalışmayı yapan kızdan, aile hakkında yaş ve meslek gibi gerçek bilgilere ek olarak, ihtiyaçlarını nasıl dile getirdikleri, ailedeki kadınların karşılaştığı duygusal mücadeleleri ve ailedeki kadınların güçlü yönleri gibi sorulara da yanıt vermesi isteniyor.

Güvenli bağlanma

Kız çocuklarının açıkça fikirlerini dile getirebilecekleri bir ilişki yaratmak da önemli. Ruh sağlığı terapisti ve Understanding Ruptured Mother-Daughter Relationships kitabının yazarı Khara Croswaite Brindle, olumlu bağlanma, güven ve güvenilirlik ilişkisini teşvik etmenin erken yaşlarda başladığını söylüyor. Annelerin bunu yapabilmesinin yolu, sürekli olarak mevcut olmaktır. Kızınızın gözlerinin içine bakıp ben buradayım, yanındayım diyebiliyor musunuz?

Kızınızın tavsiyeye ihtiyacı yok

Sadece bedenen değil ruhen de orada mevcut olmanız gerekir. Çocuğunuz orada olduğunuzu biliyor ama siz konuşmaktan dinlemeye, kızınızı anlamaya fırsat bulamıyorsunuz. Ergenlik yıllarında kızınızın bakış açısını bildiğinizi iddia etmeyin. Kendinizi kızınızın yerine koyun ama hemen sonuca varmayın, problemi çözdüğünüzü sanmayın.

Kızlar problem yaşar, ardından genellikle anneler devreye girer ve sorunu çözmek için tavsiyelerde bulunurlar. Uzmanlar bunun yargılayıcı hissettirebileceğini ve kızları anneden uzaklaştırabileceğini söylüyor. Aslında onlar sizden sorunu çözmenizi istemiyor. Sadece konuşmak, duyulduklarını hissetmek ve nasıl hissettiklerini ifade etmek istiyorlar.

Kızınızı dinleyin

Dinlemek; sessizliğe tahammül etmek anlamına gelir. Onca işinizin, organizasyonun arasında sabırlı ve sessiz bir şekilde dinlemeniz zor olabilir. Kızınız kimsenin onu önemsemediğini ve hatta dinlemediğini söylediğinde sadece dinleyin. Yorum yapmayın. Konuşmamak için kendinizle mücadele edeceğinizden eminiz. Bu aynı zamanda duygularınızı incitebilecek şeyler duymanız anlamına da gelebilir, ancak bunu kişisel algılamayın.

Kızlarınız size düşündüklerini anlatacak ve bazen sizi derinden yaralayacak şeyler söyleyecek. Söylediklerinde doğruluk payı olup olmadığını içinizden değerlendirin. İşte o zaman tepki vermeyi değil yanıt vermeyi öğrenebilirsiniz.

Devreye girmemek, kızınıza kendi başına doğru kararı nasıl vereceğini öğrenmesi için alan da sağlar. Kız çocukları, annelerinin yeni şeylerin ve yeni durumların üstesinden gelebileceklerine inandıklarına dair güven ve itimada gerçekten ihtiyaç duyarlar. Sezgilerinize ve kızınıza güvenin.

Kimse mükemmel değil

Ebeveynlik kolay değildir, bu yüzden kendinize anlayış gösterin. Kimse mükemmel değil ve anneler her şeye yetişemez.

Bir çatışma ortaya çıktığında, kelimelerin birden fazla anlama gelebileceğini unutmayın. Georgetown Üniversitesi'nde dilbilim profesörü ve yazar olan Deborah Tannen, bir annenin söylediklerinin, kastettiğinden başka anlamlara gelebileceğini kabul etmesinin önemli olduğunu söylüyor. Yaygın bir örnek, annelerin sadece yardım etmeye çalışırken yaptıkları yorumlar, kızların kendilerini kötü hissetmesine, daha doğrusu eleştiriliyor gibi hissetmelerine sebep olabiliyor.

İşin doğrusu şu: Tavsiye vermek söz konusu olduğunda, bu bir eleştiridir. Eğer bir şeyi yanlış yapmıyor olsaydınız, tavsiyeye, öneriye ya da iyileştirmeye ihtiyacınız olmazdı. Bunu kabul etmek çoğu zaman işleri kolaylaştırır. Tannen ayrıca annelerin olumlu yorumlara odaklanmalarını ve sözlerinin taşıdığı ağırlığı hatırlamalarını öneriyor.

Özür dilemeyi bilmelisiniz

Bir hata yaptığınızda özür dilemeniz iyi olur. Hata yaptığınızı kabul etmeniz, özür dilemeniz ve kızınızın duygularının önemli olduğunu kabul etmeniz önemlidir.

Anneler özür dilemiyorsa, bunu gene kendi yöntemlerinin doğru olduğunu düşündükleri için yaparlar. Anneler genellikle hatalarını kabul edip özür dilediklerinde bunun kötü bir ebeveyn olduklarını kanıtlayacağını düşünürler, oysa bu tam tersini kanıtlar diyor uzmanlar.

Okuldaki diğer çocukların yaptıklarını yapmasına izin verilmemesi ya da TikTok alışkanlıkları nedeniyle yaşanan çatışmalar normaldir. Ne yapacağınızı bilemiyorsanız onun yaşındayken kendi yaşadığınız deneyimleri anlatın ama kelimelerinizi doğru seçin. Bu, örneğin okulda yeni arkadaşlar edinmek, karşı cinsle ilişkileriniz, ilk flörtünüz gibi konular olabilir. Kızınızın yaşındayken yaşadığınız zorlukları anlattığınızda kızınız benzer sorunlar yaşadığınızı görecek ve konuyla ilgili eğer isterse sizin de konuşmaya istekli olduğunuzu anlayacak. Bu konuları çok fazla ayrıntıya girmeden konuşmanın yolları vardır ve kızınız aynı yollardan geçtiğinizi anlayıp yumuşayacaktır.

Asla çok geç değildir

Hasseldine, ilişkiyi onarmaya çalışmak için hiçbir zaman geç olmadığını söylüyor. Journal of Marriage and Family'de yer alan bir araştırmaya göre, annelerinden uzaklaşan kızların yüzde 81'i daha sonra annesiyle yeniden bağ kurmuş.

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Narin Güran cinayetinde amcadan para karşılığında Narin’i çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesiyle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İfadesinde olayın detaylarını anlatan şüpheli Bahtiyar’a, ek olarak 35 soru da yöneltildiği ortaya çıktı. Bahtiyar, verdiği cevaplarda, cesedin taşındığı çuvalı tek başına dere yatağına koyduğunu, telefonunu hiç kapatmadığını, "Amca Salim Güran Narin'i öldürmediyse, cesedi kendisine verip neden ortadan kaldır" dediğini belirtti. Şüpheli Nevzat Bahtiyar, taşıdığı cesedi gömerken Narin olduğunu öğrendiğini anlattı. İtiraf eden şüphelinin de Whatsapp yazışmalarını sildiği ortaya çıktı
Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 24’üncü kişiden kan donduran itiraf geldi. Olay günü muhtarı bir sorun için aradığını belirten şüpheli Nevzat Bahtiyar, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 200 bin TL karşılığında bunu yaptığını iddia eden Nevzat Bahtiyar'ın, tutuklu amca Salim Güran ile jandarmanın yaptığı arama çalışmasında da yer aldığı belirlendi. Narin’in yapılan otopsisinin ön raporu da ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda, ceset üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmadığı ve Narin’in sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi. Didem Arslan Yılmaz da Show TV’deki programında Türkiye’yi sarsan cinayetin nedeni ile ilgili şoke edici iddiaları aktardı. Habertürk'teki programa katılan Didem Arslan Yılmaz, harita üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Son dakika haberine göre; gözaltına alınan Baba Arif Güran serbest bırakıldı
Bu bölgeler için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, güney Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, Ege'de 3 ila 5 derece düşeceği tahmin ediliyor
İsrail basını: Hükümet Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan haberde, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin kuzeyinin ilhak etmeye ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığı öne sürüldü
Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
Uluslar Ligi’nde Türkiye, ikinci maçına İzlanda karşısında çıktı. Maçı 3-1 kazanan Milli Takım, 4 puana yükseldi. Kerem Aktürkoğlu bulduğu 3 golle maça damga vurdu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan mücadeleyi değerlendirdi
Dünyada ilk tam göz nakli yapılan hasta 'olağanüstü' ilerleme kaydetti
Dünyada ilk tam göz nakli yapılan emekli Amerikan askerinin bir yıl sonra önemli bir ilerleme kaydetmesi bu alanda çalışan doktorlara umut verdi.
İzmir'de Kerem şov!
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım'ın gollerini 2, 52 ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti
Kate Middleton tedavisinin tamamlandığını duyurdu
Kanser tedavisi gören Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıkladı
HT Spor bugün yayında!
Spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor! Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" bugün yayın hayatına başlıyor
Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sevgilisini otel odasında darp ederek öldüren adam kaçmaya çalıştı ancak otel personeli peşini bırakmadı, polis zanlıyı gözaltına aldı
Mourinho HT SPOR'da!
Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR, yayın hayatına bomba bir röportajla 'merhaba' diyor... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veriyor... Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse soracak, Jose Mourinho yanıtlayacak. Portekizli teknik adamın gündem yaratacak röportajı 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR ekranlarında...
Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
Apple’ın merakla beklenen “It’s Glowtime” etkinliği bugün, 9 Eylül 2024’te Türkiye saati ile saat 20:00’da (TSİ) başladı. Etkinlik, Apple’ın web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor. Yeni iPhone 16'nun global satış fiyatının en ucuz versiyon olan iPhone 16 128 GB, 799 dolar olacağı belirtildi. 256 GB ve 512 GB versiyonu ise sırasıyla 899 dolar ve 999 dolardan satışa sunulacağı açıklandı. Türkiye'de ise en ucuz versiyon, 64.999 TL en pahalı versiyon ise 119.999,00 TL olacak.
Cenaze törenine damga vuran sözler!
Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük'ün sözleri yürekleri yaktı. İşte Narin'i son yolculuğuna uğurlarken cenaze törenine damga vuran o sözler...
"Montella'yı rahat bırakın"
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız." dedi. Erdoğan, "Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım" değerlendirmesinde bulundu
8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti, son yıllarda çocuklara karşı işlenen korkunç suçlardaki artışı gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı 2023 yılı Adli Sicil İstatistik'lerine göre çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 8 yılda ikiye katlandı. Sadece 2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili dosya sayısı 66 bin 138 oldu. Kovuşturma evresinde olan ve aynı yıl karara bağlanan 14 bin dosyanın yaklaşık yarısında mahkumiyet ve yine yaklaşık yarısında ise beraat kararları çıktı. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi..
İsrail Gazze'de çadırları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi
'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda, Rusya'nın girişimi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki tüm girişimlerin durdurulduğunu söyledi. Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planın ise "İsrail tarafından görmezden gelindiğini" savundu
Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
Yıllardan beri neredeyse her erkeğin korkulu rüyası olan saç dökülmesi sorunu, günümüzde bile tam olarak çözüm bulunamadığı için devam etmektedir. Erkekler, kadınlara göre daha fazla saç dökülme riskine sahiptir. Peki, bunun sebepleri nelerdir?
Aşk açıklaması
Yasemin Kay Allen, Kerem Bürsin ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi