Narin'in ön otopsi raporu kahretti!

Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 24’üncü kişiden kan donduran itiraf geldi. Olay günü muhtarı bir sorun için aradığını belirten şüpheli Nevzat Bahtiyar, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. 200 bin TL karşılığında bunu yaptığını iddia eden Nevzat Bahtiyar'ın, tutuklu amca Salim Güran ile jandarmanın yaptığı arama çalışmasında da yer aldığı belirlendi. Narin’in yapılan otopsisinin ön raporu da ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda, ceset üzerinde kesici ve delici alet izine rastlanmadığı ve Narin’in sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Jandarmanın itirafçı ile birlikte köyde keşif yaptığı öğrenildi. Didem Arslan Yılmaz da Show TV’deki programında Türkiye’yi sarsan cinayetin nedeni ile ilgili şoke edici iddiaları aktardı. Habertürk'teki programa katılan Didem Arslan Yılmaz, harita üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Son dakika haberine göre; gözaltına alınan Baba Arif Güran serbest bırakıldı