Bağırsaklarınıza ve gezegene bir iyilik yapın!
Akşam yemeği pişirmek için tezgahın başına geçtiniz ve elinize bir patates soyacağı aldınız. Peki ya size bunun büyük bir beslenme hatası olduğunu ve patatesin en değerli kısmını çöpe atmak üzere olduğunuzu söylesek...
Neden bazı meyve ve sebzeleri kabuklarıyla yemelisiniz?
Bu sorunun cevabı liflerde gizli. Lifler kabuklarda. Lifler bağırsak mikrobiyomunuzu besler, sindirimi destekler, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Araştırmalar gıda veya takviyeler yoluyla daha fazla lif tükettiğimizde, daha kolay kilo verdiğimizi ve genel olarak daha az kalori tüketme eğiliminde olduğumuzu gösteriyor.
Patates
Patatesin lifinin %40'ı kabuğundadır. Bu yüzden patatesleri püre haline getirirken kabuklarını soymayın. Aynı şey kızarmış patatesler, fırında patates ve ev yapımı cipsler için de geçerli. Kabukları soymak ve her lekeyi temizlemek zorunda değilsiniz. Patateslerinizdeki küçük kusurlar iyidir. Patateslerinizi soymanız gerekiyorsa, kabuklarını saklayabilir, soğuk sıkım zeytinyağı ve deniz tuzuna bulayabilir ve yüksek lifli patates kabuğu cipsleri için fırında kızartabilirsiniz. Aynı kurallar tatlı patatesler için de geçerli; kabuklarla beraber tüketmek doğrusu.
Kivi
Kiviyi kabuklarıyla yiyebilirsiniz. Bağırsak sağlığı için süper faydalı bir gıda olduğunu öğrendiğimden beri kivi yerken kabuklarını soymuyorum. Güzelce yıkadıktan sonra kenarlarındaki sert uçları çıkarıp elma yer gibi yiyebilirsiniz. Çünkü araştırmalara göre kabuğunu yerseniz, sadece meyvesini yemenize kıyasla %50 daha fazla bağırsak dostu lif alıyorsunuz.
Elma
Bir elmanın lifinin yaklaşık %45'i kabuğunda bulunuyor. Elma kabukları ayrıca bağırsak sağlığı için harika olan pektin bakımından da yüksek. Elmaları suyla iyice durulayın, hatta biraz da karbonatlı suda bekletin. Daha sonra dilediğiniz gibi doğrayın ya da ısırarak yeyin. Elmalı turta yaparken de kabukları soymanıza gerek yok.
Brokoli
Brokolinin sapları, çiçeklerinden daha fazla lif içerir. Ne yazık ki sapları da yerken genelde atılır. Sapların uçlarındaki kahverengi kısımları kesin, doğrayın ve çiçeklerini kullandığınız gibi saplarını da aynen kullanın. Kaşarla fırına verecekseniz, zeytinyağlı limonlu haşlayacaksanız, kıymalı yemeğini yapacaksanız kesinlikle saplarını da kullanın. Bu sizi gıda israfından da kurtarır.
Balkabağı
Balkabağının kabuğu yenebilir, ancak bazıları gerçekçi olmak gerekirse yenemeyecek kadar serttir. Kabuğunu tüketmenin en iyi yolu kızartmak veya mangalda pişirmektir. Eğer tarifinizde soyulmuş kullanmanız gerekiyorsa, kabukları atmayıp saklayabilir, e fırında biraz zeytinyağı ve deniz tuzu ile kahverengi ve çıtır olana kadar kızartabilirsiniz.
Havuç
Havuçlarınızı soymayı bırakın. Evet, kabukları biraz acı olabilir, ancak lifin yanı sıra bir yığın önemli besin maddesini de çöpe atmış oluyorsunuz. Sadece suyun altında durulayıp 10 dakika kadar karbonatlı suda bekletebilirsiniz. Yüzeydeki lekeleri kesin ve çiğ ya da pişmiş olarak yeyin.
Salatalık
Daha önce bir salatalığın suyunu sıktıysanız, kalan kısmın lifli yeşil kabuk olduğunu bilirsiniz. İç kısmının neredeyse tamamı sudur. Lif ve klorofil gibi faydalı bileşiklerin hepsi kabukta toplanır. Bu yüzden kabuğunu soyup atmayın. Salatalığınızın çekirdekleri varsa, onları da menünüze ekleyin çünkü salata çekirdeği de çöpe atılan bir başka lif kaynağı.
Paket servis
Bir dahaki sefere akşam yemeği pişirirken, bu kabukları açık tutun ve ekstra lif miktarının tadını çıkarın. Ürünlerinize kabuklarını muhafaza etme onurunu vererek, bağırsaklarınıza (gezegenden bahsetmiyorum bile) bir iyilik yapmış olacaksınız.