'İzmir bombası' denediniz mi?

İzmir'in en çok bilinen tatlılarından biri olan ve günümüzde her evin mutfağında yer edinen içi çikolata dolu bu tatlı, sofralarınıza ayrı bir tat katacak. Yapımı pratik tadı da harika bu tatlının tarifinizi sizler için paylaşıyorum...